Classica di San Sebastian 2025: chi parteciperà? Spazio a del Toro e Ayuso

Terminato il Tour de France non si ferma il World Tour di ciclismo su strada. 44ma edizione per la Donostia San Sebastian Klasikoa, Classica di San Sebastian. Mancheranno alcuni dei protagonisti della Grande Boucle, ma ci sarà spazio per diversi corridori di qualità.

UAE Team Emirates – XRG che si gioca la doppia carta: Juan Ayuso e Isaac del Toro. In chiave saluta fa paura Oscar Onley, quarto al Tour. Da citare anche il campione uscente Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ed il compagno di squadra Julian Alaphilippe. In casa Italia spazio a Giulio Ciccone ed Antonio Tiberi.

STARTLIST CLASSICA DI SAN SEBASTIAN 2025

TUDOR PRO CYCLING TEAM

1 HIRSCHI Marc

2 ALAPHILIPPE Julian

3 RONDEL Mathys

4 WEISS Fabian

5 WARBASSE Lawrence

6 ERIKSSON Lucas

7 STORK Florian

UAE TEAM EMIRATES XRG

11 ARRIETA Igor

12 AYUSO Juan

13 CHRISTEN Jan

14 COVI Alessandro

15 DEL TORO Isaac

16 NOVAK Domen

17 SIVAKOV Pavel

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

21 BISIAUX Léo

22 PARET PEINTRE Aurélien

23 PETERS Nans

24 PRODHOMME Nicolas

25 SCOTSON Callum

26 STAUNE-MITTET Johannes

27 TRONCHON Bastien

SOUDAL QUICK-STEP

31

32 LANDA Mikel

33 GELDERS Gil

34 SERRY Pieter

35 LECERF Junior

36 VANSEVENANT Mauri

37 VERVAEKE Louis

LIDL-TREK

41 BERNARD Julien

42 CICCONE Giulio

43 GEOGHEGAN HART Tao

44 OOMEN Sam

45 PHILIPSEN Albert Withen

46 SIMMONS Quinn

47 SKJELMOSE JENSEN Mattias

RED BULL – BORA – HANSGROHE

51 ALEOTTI Giovanni

52 DENZ Nico

53 PELLIZZARI Giulio

54 SOBRERO Matteo

55 VAN GILS Maxim

56 VLASOV Aleksandr

57 ZWIEHOFF Ben

EQUIPO KERN PHARMA

61 BERRADE Urko

62 URIARTE Diego

63 IRIBAR Unai

64 COBO Ivan

65 GUTIERREZ Jorge

66 RUIZ Ibon

67 WENZEL Mats

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

71 BERWICK Sebastian

72 ARRIOLA-BENGOA Julen

73 FERNANDEZ Samuel

74 GONZÁLEZ Abner

75 LOPEZ Joseba

76 SORARRAIN Gorka

77 STITES Tyler

MOVISTAR TEAM

81 ARCAS Jorge

82 CASTRILLO Pablo

83 CEPEDA Jefferson

84 ALMEIDA Ruben

85 HEßMANN Michel

86 MÜHLBERGER Gregor

87 PESCADOR Fernando

EF EDUCATION – EASYPOST

91 POWLESS Neilson

92 SHAW James

93 STEINHAUSER Georg

94 CEPEDA Alexander

95 NERURKAR Lukas

96 COSTA Rui

97 BATTISTELLA Samuele

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

101 BENOOT Tiesj

102 VALTER Attila

103 GRAAT Tijmen

104 HUISING Menno

105 NORDHAGEN Jørgen

106 VERMOTE Julien

107 UIJTDEBROEKS Cian

COFIDIS

111 ARANBURU Alex

112 BUCHMANN Emanuel

113 CARR Simon

114 FERRON Valentin

115 HERRADA Jesus

116 IZAGUIRRE Ion

117 LASTRA Jonathan

XDS ASTANA TEAM

121 CHARMIG Anthon

122 CONCI Nicola

123 FORTUNATO Lorenzo

124 LOPEZ Harold

125 MASNADA Fausto

126 VAN BEKKUM Darren

127 VELASCO Simone

INTERMARCHÉ – WANTY

131 BARRE Louis

132 COLLEONI Kevin

133 FAURE PROST Alexy

134 MEINTJES Louis Du Bouisson

135 PETILLI Simone

136 ROTA Lorenzo

TEAM PICNIC POSTNL

141 BARGUIL Warren

142 VAN DEN BROEK Frank

143 COMBAUD Romain

144 DINHAM Matthew

145 LEIJNSE Enzo

146 ONLEY Edgar Oscar

147 VERMAERKE Kevin

BAHRAIN VICTORIOUS

151 BILBAO Pello

152 BURATTI Nicolò

153 EULÁLIO Afonso

154 MARTINEZ Lenny

155 MIHOLJEVIĆ Fran

156 TIBERI Antonio

157 ZAMBANINI Edoardo

EUSKALTEL-EUSKADI

161 MARTIN Gotzon

162 MINTEGI Iker

163 BIZKARRA Mikel

164 DINA Márton

165 AGIRRE Jon

166 JUARISTI Txomin

167 MURGUIALDAY Jokin

ARKEA-B&B HOTELS

171 COSTIOU Ewen

172 DELAPLACE Anthony

173 GESBERT Elie

174 VAUQUELIN Kévin

175 GUERNALEC Victor

176 HUYS Laurens

177 ROULAND Louis

TEAM JAYCO ALULA

181 DURBRIDGE Luke

182 HARPER Christopher

183 HATHERLY Alan

184 HELLEMOSE Asbjørn

185 JENSEN Juul

186 PLAPP Lucas

187 SCHMID Mauro

GROUPAMA – FDJ

191 BRAZ AFONSO Clément

192 GENIETS Kévin

193 GREGOIRE Romain

194 LE GAC Olivier

195 LE HUITOUZE Eddy

196 ROCHAS Rémy

197 ROLLAND Brieuc

ALPECIN-DECEUNINCK

201 DEL GROSSO Tibor

202 HERMANS Quinten

203 JANSSENS Jimmy

204 MEURISSE Xandro

205 UHLIG Henri

206 VAN TRICHT Stan

207 VERSTRYNGE Emiel

INEOS GRENADIERS

211 AUGUST Andrew

212 CASTROVIEJO Jonathan

213 FOSS Tobias

214 HEIDUK Kim

215 LANGELLOTTI Victor

216 RODRIGUEZ Oscar

217 SWIFT Ben

UNO-X MOBILITY

221 JOHANNESSEN Anders

222 JOHANNESSEN Tobias

223 DALBY Simon

224 HVIDEBERG Jonas

225 KULSET Johannes

226 KRON Andreas

227 SKAARSETH Anders

BURGOS BURPELLET BH

231 APARICIO Mario

232 DIAZ Jose Manuel

233 FAGUNDEZ Antonio

234 OKAMIKA Ander

235 CHUMIL Sergio Geovani

236 DE LA CALLE Hugo

237 GARCIA Carlos