Ciclismo su pista, l’Italia conquista due ori con Pegolo e Trevisan agli Europei Under 23 e juniores

L’Italia continua a rimpinguare il bottino del medagliere agli Europei Under 23/juniores di ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Anadia, in Portogallo. Chantal Pegolo vince la corsa a punti della categoria Juniores femminile, Siria Trevisan si aggiudica l’oro nel keirin femminile e Julian Bortolami è terzo nella corsa a punti della categoria Juniores maschile. Dario Igor Belletta porta a casa la medaglia d’argento nella corsa a punti Omnium Race IV Under 23 maschile.

Nell’omnium Race ad eliminazione Under 23 femminile l’azzurra Valentina Basilico chiude la sua prova in quattordicesima posizione. Si aggiudica la medaglia d’oro l’olandese Lisa Van Belle davanti alla russa Valeriya Valgonen. Conquista il gradino più basso del podio la ceca Barbora Němcová.

Nella omnium Under 23 maschile si aggiudica la medaglia d’oro Rik Van Der Wal. L’olandese precede il norvegese Karsten Larsen Feldmann, medaglia d’argento, e il britannico Alfred Bruce Noah Hobbs, terzo classificato. L’Italia sfiora il podio con il quarto posto ottenuto da Dario Igor Belletta.

Nella prova femminile del chilometro da fermo Under 23 Sara Fiorin chiude in ottava posizione con il tempo di 1:09.198. Si laurea campione d’Europa Alyna Lisenko con 1:06.567 davanti alla britannica Rhian Edmunds, medaglia d’argento in 1:07.364. La tedesca Clara Schneider chiude al terzo posto con 1:07.394.

L’Italia trionfa nella corsa a punti della categoria Juniores femminile. L’azzurra Chantal Pegolo chiude la sua prova con 40 punti e si laurea campione d’Europa. Conquista la medaglia d’argento la russa Paolina Danshina, completa il podio con la medaglia di bronzo la danese Ida Dam Fialla che chiude la sua prova con 28 punti.

Nella corsa a punti Juniores maschile arriva il secondo podio di giornata della spedizione tricolore grazie a Julian Bortolami, terzo con 53 punti. Conquista la medaglia d’oro Mark Popov, primo con 74 punti, che precede l’austriaco Heimo Fugger, secondo a quota 56.

Nel keirin Juniores femminile l’italiana Siria Trevisan vince il titolo con 32.850. L’azzurra precede la tedesca Emilia Waterstradt, seconda con 0.137 di ritardo. Completa la composizione del podio la belga Zita Gheysens che chiude la sua prova con un ritardo di 0.223 dalla vincitrice.

Nel keirin Juniores maschile l’Italia ottiene la sesta posizione con Matteo Ghirelli e la settima con Thomas Melotto. Conquista la medaglia d’oro ed è campione d’Europa il tedesco Benjamin Boch, arriva in seconda posizione il britannico Archie Gill. Ottiene il gradino più basso del podio il lituano Dovydas Činga.

Nella corsa a punti Omnium Race IV Under 23 femminile Valentina Basilico chiude in quattordicesima posizione con 53 punti. L’olandese Lisa Van Belle vince la medaglia d’oro con 133 punti precedendo la britannica Sophie Madelaine Leech, seconda a quota 128. Completa il podio e conquista la medaglia di bronzo la francese Clémence Chere

Nella corsa a punti Omnium Race IV Under 23 maschile l’italiano Igor Dario Belletta conquista una splendida medaglia d’argento con 99 punti, preceduto solamente dall’olandese Rik Van Der Wal, primo a quota 104. Completa il podio il britannico Alfred Bruce Noah Hobbs, terzo a 94 punti.