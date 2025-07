Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Subito una giornata super per la Nazionale italiana di ciclismo su pista nel day-1 degli Europei junior ed under 23 in Portogallo, in quel di Anadia. Gli azzurri hanno conquistato infatti subito sette medaglie, l’Inno di Mameli è già risuonato tre volte.

Il successo era praticamente annunciato, visto un livello nettamente superiore alle rivali: ha vinto addirittura sorpassando la propria rivale nell’inseguimento individuale Federica Venturelli, medaglia d’oro under 23.

Nella stessa disciplina, ma al maschile, imbattibile il britannico Josh Charlton. L’Italia trova gli altri due gradini del podio: secondo è Renato Favero, terzo posto per Luca Giaimi. A livello under 23 da segnalare anche il bronzo di Anita Baima nello scratch vinto dalla russa Valeriya Valgonen.

A livello junior la prestazione più esaltante è sicuramente quella della team sprint, in una disciplina che raramente ha dato soddisfazione ai colori azzurri, soprattutto al femminile. Si impongono nella finale Matilde Cenci, Siria Trevisan e Rebecca Fiscarelli (da segnalare anche l’impiego di Agata Campana).

Medaglia d’oro anche per Jacopo Vendramin, trionfatore dello scratch al maschile. Tra le donne invece la già citata Agata Campana chiude seconda dietro alla danese Dam Ida Fialla.