Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23

Nessun oro, ma ancora medaglie per l’Italia nella terza giornata degli Europei di ciclismo su pista dedicati alle categorie Junior e Under 23. La prima è stata l’argento di Linda Rapporti nell’inseguimento individuale femminile junior. Oro per la danese Dam Ida Fialla e bronzo per la britannica Rosalie Arabella Blackburn, mentre è quinta Maria Acuti.

Sempre dall’inseguimento individuale junior, ma al maschile, arriva un’altra medaglia per l’Italia. Ruben Ferrari si tinge di bronzo, con il titolo europeo che è andato al britannico Henry Hobbs, con il francese Luc Royer al secondo posto. Sesta posizione, invece, per Francesco Matteoli.

Medaglia di bronzo per l’Italia nell’inseguimento a squadre Under 23 maschile. Gli azzurri (Matteo Fiorin, Christian Fantini, Renato Favero, Luca Giaimi) hanno battuto nella finalina la Francia. Oro alla Gran Bretagna che ha superato in finale la Germania.

Nel chilometro lanciato Under 23 uomini successo per il tedesco Henric Hackmann davanti al francese Etienne Oliviero e allo spagnolo Esteban Sanchez Garmendia. Quarto posto per Davide Stella e nono per Daniele Napolitano. Nell’inseguimento femminile a squadre Under 23 l’Italia (Anita Baima, Sara Fiorin, Giorgia Serena, Federica Venturelli) ha chiuso sesta. Oro per la Gran Bretagna, argento per la Germania e bronzo per il Belgio.