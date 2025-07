Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Continua a brillare l’Italia agli Europei di ciclismo su pista dedicati alle categorie Junior e Under 23. La squadra azzurra ha conquistato proprio come ieri altre tre medaglie d’oro. La prima è arrivata nell’inseguimento maschile a squadre junior, con il quartetto composto da Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti, Riccardo Colombo, Francesco Matteoli, che ha battuto in finale la Gran Bretagna. Bronzo per la Germania, che ha battuto nella finalina la Svizzera.

Il secondo titolo continentale della giornata è stato vinto da Davide Stella. L’azzurro si è imposto nello Scratch Under 23, battendo il francese Lucas Menanteau, che ha così vinto l’argento. Medaglia di bronzo, invece, per il norvegese Karsten Larsen Feldmann.

La giornata si è poi conclusa nel segno ancora dell’Italia, con una fantastica vittoria nel Team Sprint Under 23. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Stefano Minuta, Mattia Predomo, Daniele Napolitano, che hanno battuto la Cechia in finale. Bronzo per la Francia, che ha superato nella finalina il Belgio.

Le medaglie in totale sono state cinque. Uno splendido argento con Sara Fiorin nello Scratch Under 23. L’azzurra è stata battuta dalla tedesca Messane Brautigam, precedendo però la danese Laura Auerbach-Lind. Sono d’argento anche le azzurre delle inseguimento Junior (Linda Sanarini, Elisa Bianchi, Matilde Rossignoli, Chantal Pegolo), battute in finale dalla Gran Bretagna.

Podio, invece, sfiorato da Giacomo Dentelli, che ha concluso quarto nel chilometro lanciato junior. L’azzurro ha mancato il bronzo per soli 3 millesimi. Oro per il per il tedesco Leonidas Rekowski, argento per Dmitrii Pavlovskii (squadra atleti indipendneti) e bronzo per il tedesco Julius Porthun. Ha chiuso settimo Christian Quaglio