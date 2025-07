Ciclismo: bruttissima caduta per Samuele Privitera in Valle d’Aosta, perde il casco ed ora è in condizioni gravi

Giornata drammatica al Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, corsa ormai tradizionale del circuito under 23. In programma oggi c’era la prima tappa, con partenza ed arrivo ad Aosta: a vincere è stato Filippo Agostinacchio, ma le attenzioni purtroppo si sono spostate sulle condizioni di Samuele Privitera.

Il ciclista italiano, classe 2005, è caduto dopo circa una quarantina di chilometri di gara. Ancora da accertare la dinamica del suo incidente, ma si ipotizza un malore per l’uomo della Hagens Berman Jayco che poi è andato a colpire un cancello, perdendo anche il casco.

In quel di Pontey sono subito intervenuti i soccorsi dell’ambulanza, il corridore è stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova in gravi condizioni.