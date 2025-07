Chiara Pellacani sul podio mondiale: “È la mia prima medaglia individuale, ci ho lavorato tanto”

Chiara Pellacani continua a seguire le orme della leggendaria Tania Cagnotto e si toglie la soddisfazione di salire per la prima volta in carriera sul podio in un evento individuale dei Campionati Mondiali di tuffi. La 22enne romana ha cominciato infatti la rassegna iridata di Singapore 2025 conquistando la medaglia di bronzo nel trampolino da 1 metro, battendo la statunitense Hailey Hernandez per soli 35 centesimi e approfittando della debacle della quotata cinese Jia Chen.

“Questa è la mia prima medaglia mondiale individuale e sono davvero emozionatissima perché ci ho lavorato tanto, ho fatto una lunga preparazione per questo appuntamento e l’obiettivo era proprio questo, quindi sono molto contenta. Il pianto viene un po’ dall’emozione, ripensando anche alla preparazione tra alti e bassi. È stato lungo e difficile, ma sono veramente tanto contenta che il lavoro sia uscito fuori“, dichiara l’azzurra ai microfoni della Rai.

“Devo dire che ero abbastanza tranquilla, sia in eliminatoria che in finale. Sono andata lì ovviamente con l’obiettivo di prendere una medaglia, senza cercare però di mettermi troppe pressioni addosso, ed infatti è stata la cosa migliore perché sono riuscita ad affrontarla in maniera più tranquilla“, racconta Pellacani dopo la cerimonia di premiazione.

Sul bilancio complessivo del day-1, in cui ha preso parte anche al Team Event tra le fila della squadra italiana (sesta classificata): “È stata una lunghissima giornata, perché da stamattina non ho mai messo piede fuori dalla piscina. Domani mi prenderò un giorno di riposo, ma devo dire che è davvero un ottimo inizio per questo Mondiale“.