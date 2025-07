Chiara Pellacani raggiante: “Emozione indescrivibile, vogliamo essere d’esempio per i giovani”

Chiara Pellacani, in coppia con Matteo Santoro, ha conquistato la medaglia d’oro nel trampolino da 3 metri sincro misto: gli azzurri hanno centrato il titolo iridato ai Mondiali 2025 di tuffi a Singapore. L’italiana ha espresso tutta la propria gioia ai microfoni di Rai 2 HD.

Le emozioni a caldo: “Penso sia indescrivibile, veramente io e Matti (Matteo Santoro, ndr) siamo troppo contenti, non ho neanche le parole per descrivere questo momento, e poi vincerla insieme a Matti penso sia stata la ciliegina sulla torta, siamo contentissimi“.

I Mondiali per lei non sono ancora terminati: “Adesso prendo del tempo per festeggiare questa medaglia, domani riposo, mi allenerò un po’, e poi ovviamente cercherò di rifocalizzarmi, perché comunque vorrei fare bene anche la gara individuale“.

Matteo Santoro la raggiungerà negli Stati Uniti, nella stessa università, per potersi allenare insieme con maggior costanza: “Per qualsiasi cosa ci sono io, è un posto bellissimo, io mi sono trovata benissimo, sono sicura che anche lui starà molto bene“.

Le tante dediche per questo titolo iridato: “Prima di tutti a Matti, assolutamente, perché senza di lui non sarebbe mai successo, e poi vorrei ringraziare la mia famiglia e tutte le persone che ci sono dietro questa medaglia, perché significa davvero tantissimo“.

Pellacani e Santoro, anche alla luce dell’oro odierno, dovranno fare da traino per i giovani che si avvicinano a questo sport: “Vogliamo dare il buon esempio ed aiutarli a crescere insieme a noi, quindi con la nostra esperienza cerchiamo di aiutarli a crescere nel miglior modo possibile“.