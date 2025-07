Chiara Pellacani e Matteo Santoro nell’Olimpo dei tuffi: oro ai Mondiali come solo Klaus Dibiasi e Tania Cagnotto!

Dieci anni dopo il capolavoro di Tania Cagnotto nel metro a Kazan, sventola nuovamente la bandiera italiana sul podio dei Mondiali di tuffi. A salire sul gradino più alto del podio sono Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che trionfano nel sincro misto dai tre metri a Singapore, centrando la loro quarta medaglia iridata consecutiva.

Una gara sensazionale quella dei due azzurri, che hanno ampiamente sfondato il muro dei 300 punti (308.13), riuscendo a tenere dietro gli australiani Maddison Keeney/Cassiel Rousseau (307.26) e i cinesi Li Yajie e Cheng Zilong (305.70). Chiara e Matteo sono stati perfetti, andando anche oltre qualche “voto di favore” nei confronti della coppia cinese, assolutamente non penalizzata nell’errore del doppio e mezzo indietro carpiato.

Prima di questo clamoroso oro, i due tuffatori romani avevano conquistato la loro prima medaglia iridata da giovanissimi a Budapest nel 2022 con un argento che fu poi replicato anche a Doha nel 2024. In mezzo c’è anche il bronzo conquistato in Giappone a Fukuoka e poi finalmente questo incredibile oro a Singapore.

L’Italia in passato aveva vinto solo tre medaglie d’oro ai Mondiali. Le prime due del leggendario Klaus Dibiasi, che riuscì a trionfare dalla piattaforma nel 1973 a Belgrado e poi anche nel 1975 a Cali. Cinquant’anni prima di Pellacani/Santoro, mentre sono dieci quelli già citati di Tania Cagnotto, che riuscì a trionfare dal metro in quel di Kazan, dove riuscì a battere due leggende della Cina come Shi Tingmao ed He Zi.