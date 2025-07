Chi parteciperà al doppio misto degli US Open 2025? Non solo Sinner e Alcaraz: tutte le coppie iscritte

Sono state annunciate ufficialmente 14 delle 16 coppie partecipanti al nuovo torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis, che andrà in scena martedì 19 e mercoledì 20 agosto, dunque nella settimana in cui si disputeranno anche i tabelloni di qualificazione del singolare.

Otto coppie sono state ammesse in base al ranking combinato di singolare, mentre altre sei hanno ricevuto una wild card: Jannik Sinner giocherà con la statunitense Emma Navarro, mentre l’unica coppia tutta italiana, al momento, è quella formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori, campioni uscenti.

Dovranno sperare in una delle ultime due wild card non ancora assegnate, invece, Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, fuori di un soffio, in quanto con lo stesso ranking combinato (19, 9+10) dell’ultima coppia ammessa di diritto, i russi Mirra Andreeva e Daniil Medvedev (19, 5+14).

Ottavi e quarti sono previsti martedì 19, semifinali e finale sono previste mercoledì 20: nei primi tre turni i match saranno composti da due set che si vinceranno a quota 4 game, con deciding point sul 40-40, ed eventuale match tiebreak a 10 punti al posto del terzo set, mentre in finale i primi due set si vinceranno a quota 6 game.

COPPIE DOPPIO MISTO US OPEN 2025

Emma Navarro e Jannik Sinner

Paula Badosa e Jack Draper

Iga Swiatek e Casper Ruud

Elena Rybakina e Taylor Fritz

Amanda Anisimova e Holger Rune

Belinda Bencic e Alexander Zverev

Jessica Pegula e Tommy Paul

Mirra Andreeva e Daniil Medvedev

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz (WC)

Madison Keys e Frances Tiafoe (WC)

Olga Danilovic e Novak Djokovic (WC)

Taylor Townsend e Ben Shelton (WC)

Sara Errani e Andrea Vavassori (WC)

Venus Williams e Reilly Opelka (WC)

Coppia da definire (WC)

Coppia da definire (WC)