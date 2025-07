Chi è l’arbitro di Sinner-Alcaraz: definito il giudice di sedia della finale di Wimbledon

Sarà Alison Hughes la giudice di sedia in occasione della Finale di Wimbledon 2025, con protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Si tratta di una figura arbitrale con grande esperienza, presenza fissa nel circuito professionistico da oltre vent’anni (ottenne la certificazione Gold dall’ITF nel lontano 2003) con alle spalle decine di finali Major nel singolare femminile.

La britannica è stata selezionata nell’arco della sua carriera per tutti gli eventi principali del panorama tennistico internazionale, dalla Coppa Davis ai Giochi Olimpici, togliendosi inoltre la soddisfazione di diventare nel 2018 la terza donna nella storia (dopo Sandra de Jenken ed Eva Asderaki) ad arbitrare l’ultimo atto del tabellone maschile in un Major, quando Novak Djokovic sconfisse in tre set Juan Martin Del Porto agli US Open.

Hughes ha collezionato almeno una finale Slam femminile in ciascuno dei quattro tornei, mentre per quanto riguarda il settore maschile questa sarà la sua prima volta come giudice di sedia nell’ultimo atto di Wimbledon. Un vero e proprio premio alla carriera dunque per la nativa di Newcastle, agevolata sicuramente in questo caso dalla storica introduzione del sistema di chiamata elettronica in tempo reale nel tempio del tennis.