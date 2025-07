Chi è Aleksandar Vukic, il prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon

Jannik Sinner affronterà l’australiano Aleksandar Vukic al secondo turno di Wimbledon: dopo aver regolato Luca Nardi in tre set al debutto sull’erba londinese, il numero 1 del mondo sarà chiamato a fronteggiare il 29enne oceanico, che all’esordio ha prevalso contro il taiwanese Tseng per 6-3, 6-4, 4-6, 7-6(4). Il fuoriclasse altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico contro l’attuale numero 93 del ranking ATP (nel 202 raggiunse la 48ma piazza), tra l’altro forte di un solido 2-0 nei precedenti disputati: l’azzurro ha prevalso nei sedicesimi di finale di Melbourne 1 nel 2021 (6-2, 6-4) e ai quarti di finale di Sòfia nel 2022 (6-2, 6-3).

Nel corso di questa stagione vanta un record di sei vittorie e quindici sconfitte sul circuito ATP (dunque escludendo Challenger e qualificazioni), il miglior risultato è stato raggiunto agli Australian Open, dove si spinse fino al terzo turno trascinando il britannico Jack Draper (attuale numero 4 del circuito) fino al tie-break del quinto set. Dopo l’exploit firmato sul cemento di Melbourne ha però collezionato una serie di eliminazioni al primo turno, fino alla fine di aprile dove prevalse in tre partite al Challenger di Estoril prima di perdere la semifinale contro Andrea Pellegrino.

Aleksandr Vukic non ha mai vinto tornei in carriera sul circuito maggiore e ha disputato soltanto una finale (ATP 250 di Atlanta nel 2023, perdendo al terzo set contro lo statunitense Taylor Fritz), negli Slam ha raggiunto il già citato terzo turno degli ultimi Australian Open e nelle ultime due edizioni di Wimbledon si è fermato al secondo turno, mentre al Roland Garros e agli US Open non è mai riuscito a vincere un incontro. I genitori sono montenegrini, emigrati in Australia negli anni ’90 a causa della guerra, la sua superficie di riferimento è il cemento, ama anche il calcio e il basket.