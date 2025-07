Chi affronterà Sonego agli ottavi di Wimbledon? C’è una doppia sconfitta Slam da vendicare

Tre Slam giocati e tre incroci con Ben Shelton. Si può riassumere in questo modo l’avventura di Lorenzo Sonego nei tornei più importanti del 2025: sulla sua strada si è sempre trovato il talentuoso statunitense e ha purtroppo sempre perso. Agli Australian Open si è arreso ai quarti di finale con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6(4), mentre al Roland Garros ha perso al primo turno con il riscontro di 6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3. Sia sul cemento di Melbourne che sulla terra rossa di Parigi sono andate in scena due autentiche maratone, ma purtroppo è sempre stato l’americano a prevalere.

L’auspicio è che la musica possa cambiare agli ottavi di finale di Wimbledon, dove il tennista piemontese si troverà nuovamente davanti quello che si è rivelato un autentico tabù negli ultimi mesi. Un precedente a livello Slam ha sorriso al 30enne: al debutto nel Roland Garros 2023 ebbe la meglio per 6-4, 3-6, 6-3, 6-3. Nel complesso si parla di un 4-1 in favore del 22enne, che festeggiò anche ai trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati per 7-6(5), 3-6, 7-5.

La caratura tecnica di Ben Shelton è ben nota sul grande circuito, ma il numero 10 del mondo non risulta sempre impeccabile, può concedere qualcosa ed è proprio lì che Lorenzo Sonego deve dare il massimo per regalarsi una possibilità. Il numero 47 del ranking ATP ha i mezzi per poterci credere fino in fondo e regalarsi un possibile quarto di finale contro Jannik Sinner, favorito contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

Shelton ha finora fatto percorso netto, anche se è stato trascinato a due tie-break dall’australiano Alex Bolt al debutto, prima di travolgere Hijikata e Fucsovics senza particolari patemi d’animo. Il suo ruolino negli Slam è di enorme rilievo: semifinale agli Australian Open (2025) e agli US Open (2023), ottavi al Roland Garros (2025) e a Wimbledon (2024 e 2025).