Chi affronterà Flavio Cobolli agli ottavi di Wimbledon? Un Campione Slam che cerca la rivincita

Flavio Cobolli affronterà il croato Marin Cilic agli ottavi di Wimbledon 2025: dopo aver firmato una prestazione di lusso contro il quotato Jakub Mensik, il tennista romano se la dovrà ora vedere contro l’insidioso balcanico, uscito vittorioso da un match ostico con lo spagnolo Jaume Munar dopo essere riuscito a eliminare il britannico Jack Draper (numero 4 del mondo). Si preannuncia dunque un match durissimo per il nostro portacolori, che si troverà di fronte un veterano dalla sconfinata caratura tecnica.

Marin Cilic ha 36 anni, ma ha ancora da spegnere qualche cartuccia in coda a una carriera gloriosa: stiamo parlando di un Campione Slam, visto che ha vinto gli US Open nel 2014 e ha inoltre raggiunto la finale proprio a Wimbledon nel 2017 e agli Australian Open nel 2018 (in entrambi i casi venne sconfitto dallo svizzero Roger Federer). Argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e già numero 3 del mondo, è attualmente scivolato all’83mo posto del ranking ATP ma sta appunto vivendo un eccellente momento di forma.

Prima dell’avventura sui sacri prati ha vinto il Challenger di Nottingham II ed è uscito agli ottavi di finale del Challenger di Ilkley cedendo allo statunitense Zachary Svajda. Il confronto con Flavio Cobolli sarà una rivincita visto che i due giocatori si sono affrontati lo scorso 27 maggio al primo turno del Roland Garros: il nostro portacolori si impose con un perentorio 6-2, 6-1, 6-3 e raggiunse il terzo turno, dove dovette arrendersi al tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo).

Flavio Cobolli, 23enne numero 24 della graduatoria internazionale, ha vinto entrambi i precedenti giocati contro Cilic: oltre a quello del Roland Garros, si impose anche per 6-4, 6-3 nei sedicesimi di finale di Umago nel 2023.