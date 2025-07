Chi affronta Flavio Cobolli al terzo turno di Wimbledon? Serve il colpaccio contro un avversario roccioso

Flavio Cobolli ha travolto il britannico Jack Pinnington Jones con il perentorio punteggio di 6-1, 7-6(6), 6-2 e si è qualificato al terzo turno di Wimbledon. Il tennista italiano prosegue il proprio cammino sull’erba londinese, dove ora se la dovrà vedere con il ceco Jakub Mensik, che in precedenza ha regolato il francese Gaston e lo statunitense Giron concedendo per un set a entrambi gli avversari. Si tratta di un impegno davvero completo per il nostro portacolori (testa di serie numero 22), visto che si troverà di fronte la testa di serie numero 15.

Il 19enne non stava attraversando un ottimo momento prima di muovere i primi passi, visto che era stato eliminato agli ottavi degli Internazionali d’Italia e al secondo turno del Roland Garros, ma è un talento di enorme fattura e con delle prospettive estremamente interessanti, che nel corso di questa stagione ha saputo impressionare vincendo il Masters 1000 di Miami battendo Novak Djokovic nell’atto conclusivo dopo aver battuto altri big come Jack Draper e Taylor Fritz.

Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra il 23enne romano, numero 24 del ranking ATP, e il giovane vittoria, che occupa la 17ma piazza della graduatoria internazionale. Per pescare l’unico testa a testa bisogna risalire al Challenger di Helsinki nel 2023, quando fu il ceco ad avere la meglio nei sedicesimi di finale con il punteggio di 7-5, 7-6(6). Servirà una grande prestazione da parte di Flavio Cobolli se vorrà approdare agli ottavi di finale, dove lo potrebbe attendere il formidabile padrone di casa Jack Draper, numero 4 del mondo.