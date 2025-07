CHE FORZA FLAVIO COBOLLI! Strapazza l’astro nascente Mensik e accede per la prima volta agli ottavi a Wimbledon!

Uno straordinario Flavio Cobolli accede per la prima volta in carriera nella seconda settimana di uno Slam. Il romano ha infatti raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon, demolendo in tre set il ceco Jakub Mensik con un perentorio 6-2 6-4 6-2 in appena un’ora e quarantotto minuti di gioco. Una prestazione fenomenale quella dell’azzurro, che adesso attende il vincente del match tra il croato Marin Cilic e lo spagnolo Jaume Munar. Qualunque sarà il prossimo avversario sarà un match insidioso, ma comunque resta un’occasione per Cobolli.

Davvero brutta la partita di Mensik, che ha chiuso con 11 ace, ma anche sette doppi falli. Il ceco ha poi commesso ben trentotto errori non forzati contro i 17 dell’azzurro. Cobolli, invece, ha messo a segno 36 vincenti contro i 24 dell’avversario, ma soprattutto ha concesso solo una palla break (annullata) in tutta la partita.

Inizio di partita eccellente per Cobolli, che si procura subito due palle break e sfrutta immediatamente l’occasione complice un errore di dritto del ceco. Nel terzo game succede di tutto, con Mensik che si trova addirittura ad annullare addirittura sei palle break, tenendo così un delicatissimo turno di servizio. Cobolli non concede comunque nulla nei propri turni di servizio e nel settimo game l’azzurro ha un’altra palla break e questa volta Mensik sbaglia completamente la palla corta. Cobolli va a prendersi così il primo set per 6-2.

Il dominio dell’azzurro prosegue anche in avvio di secondo set, con un altro break in apertura. Il match viene poi interrotto per la pioggia, ma alla ripresa del gioco comunque Cobolli è sempre pimpante. Il romano si procura due palle break nel terzo game, ma non riesce a sfruttarle. Si segue l’andamento dei turni di servizio e si arriva al decimo game con Cobolli che annulla una palla del controbreak con un gran dritto e poi chiude il set per 6-4.

Anche il terzo set si apre con il break in apertura da parte di Cobolli, che si porta sullo 0-40 e alla terza occasione riesce ancora a strappare il servizio al ceco nel primo game. Un Cobolli veramente eccezionale e che continua a dominare, arrivando a prendersi il break ancora nel settimo game, con l’ennesimo errore da parte di Mensik. Flavio chiude 6-2 e si qualifica per gli ottavi di finale.