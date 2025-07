CHE BELLUCCI! Mattia spazza via il quotato Lehecka in 3 set e si regala i sedicesimi a Wimbledon!

Un super Mattia Bellucci sull’erba dell’All England Club. Il lombardo ha conquistato l’accesso al terzo turno di Wimbledon, per la prima volta in carriera, battendo il più quotato ceco Jiri Lehecka (n.25 del ranking) col punteggio di 7-6 (4) 6-1 7-5 in 2 ore e 9 minuti di partita. Bravissimo il mancino nostrano a mettere in luce le criticità del tennis del rivale e prendersi una vittoria inaspettata alla vigilia. Nel terzo round sarà sfida tra mancini, visto che dall’altra parte del campo ci sarà il britannico Cameron Norrie. Con questo risultato il tennista nostrano sale al n.63 virtuale del ranking.

Nel primo set Bellucci deve fare i conti con la grande potenza dei colpi dell’avversario, creando nel contempo degli imbarazzi con il suo rovescio piatto. L’azzurro deve cancellare una palla break nel sesto game e soprattutto annullare due palle set nel dodicesimo, ma il braccio non trema. Si va al tie-break e tatticamente Mattia è lucidissimo, trovando molto bene gli angoli col suo tennis di talento e imponendosi 7-4.

Nel secondo set il lombardo domina la scena, dipingendo traiettorie pregevoli. Lehecka va completamente in confusione, messo in seria difficoltà dalle risposte anticipate dell’avversario. La conseguenza è un parziale senza storia, sul punteggio di 6-1.

Nel terzo set il ceco ritrova un pochino il servizio, ma Bellucci è pronto a sfruttare il passaggio a vuoto che arriva nel settimo game. Troppa fretta nel tennis di Lehecka e il nostro portacolori, avanti 5-4, va a servire per il match. La tensione gioca un brutto scherzo a Mattia, che alla quarta palla break deve cedere il turno in battuta. Bravissimo per Bellucci a resettare e con due dritti straordinari a strappare nuovamente il servizio al rivale. Stavolta non ci sono dubbi e il 7-5 fa calare il sipario.

Leggendo le statistiche, da sottolineare gli 11 ace dell’azzurro, che con il 59% di prime in campo ha ottenuto l’83% dei quindici, mentre con la seconda il 54%. Nel rapporto vincenti/gratuiti, il tennista nostrano ha fatto la differenza rispetto al rivale: 36 vincenti e 20 gratuiti, rispetto ai 23 winners e 26 errori non forzati di Lehecka.