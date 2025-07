CERCATORE D’ORO! Simone Cerasuolo campione del mondo! Estasi nei 50 rana, l’Italia ha un nuovo fuoriclasse!

Finalmente…È stato Simone Cerasuolo a spezzare l’incantesimo o la maledizione, fate voi. L’Italia ha vinto il suo primo oro nei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore e l’ha fatto grazie a uno strepitoso Simone Cerasuolo nella finale dei 50 rana. L’atleta allenato da Cesare Casella ha dedicato anima e corpo a questa distanza, specialmente dopo l’annuncio che la prova sarà a Cinque Cerchi nel 2028 a Los Angeles.

Una velocità naturale quella del classe 2003 nostrano, capace di sviluppare una nuotata a frequenze molto alte e trovando così la velocità. Nel suo vorticoso darsi in acqua, Cerasuolo ha realizzato il sogno di diventare campione del mondo, trasformando la tensione del pre-gara in energia supplementare.

In questo modo, l’azzurro si è tinto del metallo più pregiato col crono di 26.54, precedendo chi dalla corsia-1 ha cercato di giocare un brutto scherzo, il russo Kirill Prigoda. Primi 25 metri brucianti per il russo, ma bravissimo Simone a non scomporsi e a toccare davanti a tutti. Prigoda si è dovuto accontentare della piazza d’onore in 26.62 e il favorito della vigilia, il cinese Qin Haiyang (campione del mondo dei 100 rana in questa sede), ha concluso terzo in 26.67.

Cerasuolo quindi ha portato il computo delle medaglie dell’Italia in questa sede a 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo, e per il romagnolo è la prima medaglia iridata in vasca lunga. Giova ricordare che per il Bel Paese è il primo oro in questa specialità nella storia dei Mondiali, dopo il bronzo di Domenico Fioravanti del 2001 a Fukuoka, l’argento di Fabio Scozzoli nel 2011 a Shanghai e sempre l’argento di Nicolò Martinenghi nel 2022 a Budapest. In buona sostanza, si è scritto un inedito quest’oggi…