Carlos Alcaraz liquida in tre set Oliver Tarvet e approda al terzo turno di Wimbledon

Tutto decisamente più facile per Carlos Alcaraz nel secondo turno di Wimbledon. Dopo aver sudato le cosiddette sette camicie contro Fabio Fognini all’esordio, il n.2 del mondo (campione in carica) si è imposto contro il britannico Oliver Tarnet (n.733 del ranking) col punteggio di 6-1 6-4 6-4 in 2 ore e 18 minuti di gioco. La favola del padrone di casa è terminata qui, mentre l’avventura di Carlitos prosegue, dovendo affrontare nel terzo round dei Championships il vincente del confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Jan-Lennard Struff.

Nel primo set Alcaraz fatica a carburare al servizio, ma cancella tre palle break al suo avversario. In risposta l’iberico è prontissimo a trasformare tutto quello che tocca in oro e in un amen va sul 3-1. Battuta balbettante per Carlitos, ma Tarvet non ne sa approfittare. Due chance del contro-break non sfruttate nel quinto game si tramutano nel doppio break subito nel gioco successivo. Conclusione: 6-1 per il funambolo di Murcia.

Nel secondo set lo spagnolo si concede qualche divagazione di troppo andando sotto di un break nel secondo gioco, ma rimediando immediatamente coi suoi colpi micidiali in risposta (contro-break immediato). Nella fase decisiva, l’allievo di Juan Carlos Ferrero cambia marcia e a zero strappa il servizio al rivale. Sul 6-4 la seconda frazione è del n.2 ATP.

Nel terzo set Tarvet cancella in apertura due palle break, ma va sotto nel quinto. Alcaraz però si distrae e concede il contro-break nel game successivo. Ci mette poco a resettare l’iberico e, senza concedere quindici, crea un altro strappo. Un break decisivo ai fini del confronto, concluso sul 6-4.

Leggendo le statistiche, Carlos ha messo il 65% di prime di servizio in campo, col 69% dei punti vinti, mentre con la seconda ha totalizzato il 53%. In attivo nel rapporto vincenti/gratuiti pari a 38/29 rispetto al 16/28 del rivale.