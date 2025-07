Carlos Alcaraz esalta Fognini: “Ha un talento immenso, è stata una delle sue migliori versioni”

Carlos Alcaraz ha cominciato la sua avventura a Wimbledon 2025 con un primo turno molto più complicato del previsto, battendo un commovente Fabio Fognini in cinque set dopo una battaglia di quattro ore e mezza. Il campione in carica si è imposto con il punteggio di 7-5 6-7 7-5 2-6 6-1, commettendo qualche errore di troppo ma dovendo fare i conti con una prestazione superlativa del 38enne azzurro (probabilmente all’ultimo match della carriera).

“Sapevo fin dall’inizio che sarebbe stata dura. Fognini ha un talento immenso, credo che oggi abbia mostrato una delle sue migliori versioni. Ho un grande rispetto per Fabio e per tutto quello che ha fatto durante la sua carriera: ho sempre adorato vederlo giocare e sono contento di aver condiviso il campo con lui“, ha dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa.

Sul suo prossimo avversario Oliver Tarvet, britannico proveniente dalle qualificazioni: “Ho sentito il suo nome per la prima volta quando si è qualificato. È 700 al mondo, ma sta giocando nel main draw di Wimbledon e ha appena vinto la sua prima partita nel circuito maggiore: se è arrivato fin qui, vuol dire che se lo merita. Ho visto alcune fasi del suo match e posso dire che gioca davvero bene. Da parte mia, sarà importante migliorare in tutti quegli aspetti che non hanno funzionato oggi: dovrò cercare di mettere in campo il mio miglior tennis“.

Sulle problematiche legate al meteo: “Giocare con un caldo del genere è davvero difficile e la situazione si complica ancora di più se si fanno scambi lunghi o se le partite sono lottate. Dobbiamo però ragionare da tennisti, cercando di abituarci il più velocemente possibile a queste condizioni e senza mutare lo stile di gioco. Il torneo si gioca all’aperto, quindi non credo sia corretto chiudere il tetto per risolvere il problema“.

Il numero due al mondo è stato poi interpellato sulla situazione del suo rivale Jannik Sinner, in gara a Wimbledon senza fisioterapista e preparatore atletico dopo il divorzio improvviso con Ulises Badio e Marco Panichi: “I fisioterapisti che abbiamo a disposizione nei tornei sono sempre ottimi. Ma io, con il mio gruppo, sto più tranquillo. Ormai siamo insieme da tempo e loro conoscono il mio fisico meglio di quanto lo conosca io“.