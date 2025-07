Carlos Alcaraz emula Sinner e dà a sua volta forfait per l’ATP di Toronto

Manca ormai solamente l’ufficialità, ma a quanto pare anche Carlos Alcaraz dovrebbe rinunciare al Masters 1000 di Toronto 2025. Il fenomeno spagnolo si aggiungerà dunque con ogni probabilità ai forfait già sicuri di Jannik Sinner, Jack Draper e Novak Djokovic, che non prenderanno parte al torneo canadese in programma dal 27 luglio al 7 agosto.

Il numero 2 del ranking mondiale, reduce dalla sconfitta nella finale di Wimbledon contro Sinner, avrebbe scelto di saltare il primo 1000 dello swing estivo nordamericano per poi tornare in campo a Cincinnati (7-18 agosto) con all’orizzonte il grande obiettivo degli US Open, quarto e ultimo Slam dell’anno che si disputerà a Flushing Meadows dal 24 agosto al 7 settembre.

Come riporta Marca, Alcaraz ed il suo team avrebbero preso la decisione di ritardare l’inizio della stagione sul cemento nel tentativo di preservare il fisico verso gli ultimi mesi del 2025. Il murciano è attualmente leader della Race con 1540 punti di vantaggio su Sinner ed è quindi pienamente in corsa per chiudere l’anno al numero 1 della classifica ATP.