Carlos Alcaraz è ancora in finale a Wimbledon. Fritz si arrende in quattro set

Per il terzo anno consecutivo Carlos Alcaraz è in finale a Wimbledon. Il campione spagnolo stacca il biglietto per l’ultimo atto dei Championships dopo aver sconfitto in quattro set l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 5-7 6-3 7-6 dopo due ore e quarantanove minuti di gioco. Un’altra grande prestazione di Alcaraz, soprattutto al servizio, con lo spagnolo che ha comunque rischiato di finire al quinto, complice un Fritz che può davvero recriminare per quei due set point non sfruttati.

Si parlava dei numeri al servizio di Alcaraz e lo spagnolo ha vinto l’88% dei punti quando ha servito la prima, ma anche Fritz è stato ottimo con l’80%. Sono stati 13 gli ace da parte di Alcaraz contro i 19 di Fritz. Un errore non forzato in più per lo spagnolo (25 contro 24), che invece ha vinto 122 punti in totale contro i 112 dell’avversario.

Alcaraz parte subito con il piede sull’acceleratore e si procura due palle break in apertura di match. Sulla prima arriva l’ace dell’americano, mentre sulla seconda il nastro aiuta lo spagnolo e condanna Fritz. Praticamente qui si decide il primo set, perchè Alcaraz è assolutamente ingiocabile nei propri turni di servizio, chiudendo con il 100% di punti vinti quando ha servito la prima (15/15). Il risultato è il 6-4 con cui il numero due del mondo si prende il set.

Nel secondo set Fritz tiene bene i propri turni in battuta e si prosegue seguendo il servizio. Nell’ottavo game l’americano si procura una palla break, ma Alcaraz cancella tutto con una prima vincente al corpo. Sembra un set che può scivolare tranquillamente al tie-break ed invece nel dodicesimo game lo spagnolo combina un disastro. Alcaraz commette un doppio fallo e due errori, perdendo clamorosamente a zero il servizio e con Fritz che conquista il set per 7-5.

Per scuotersi dopo il brutto finale di secondo set, Alcaraz parte ancora fortissimo nel terzo. Lo spagnolo gioca uno strepitoso terzo game e strappa a zero il servizio a Fritz chiudendo prima con la smorzata e poi con il lob vincente. L’americano prova a rimanere attaccato al set, ma nel nono game commette due errori e poi anche un doppio fallo che porta Alcaraz ad ottenere il break e a conquistare il set per 6-3.

Nel quarto set si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio e l’unico scossone arriva nel sesto game, con Fritz che si trova a difendere una palla break e poi ad annullarla con lo schiaffo al volo. Il set scivola al tie-break, dove Alcaraz riesce a trovare subito il mini-break di vantaggio, ma Fritz lo recupera e si porta sul 6-4. Sembra finita, ma lo spagnolo annulla entrambi i set point e alla fine chiude per 8-6 al primo match point. Vince Alcaraz che ora attende il vincente del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.