Carlos Alcaraz: “Con Norrie ho giocato la mia miglior partita, ma spero di non fermarmi qui”

Carlos Alcaraz non ha lasciato scampo al padrone di casa britannico Cameron Norrie, dominando la scena sull’erba del Centre Court più famoso del mondo e volando in semifinale a Wimbledon 2025. Il fenomeno spagnolo si è imposto per 6-2 6-3 6-3 e resta dunque in corsa per il terzo titolo consecutivo ai Championships dopo la doppietta 2023-2024, anche se nel weekend il livello degli avversari si alzerà sensibilmente.

“Ho giocato il mio incontro più bello, contro Norrie, e sono felice di averlo portato a casa in questo modo. Un buon viatico per la semifinale: ora cercherò di sfruttare al massimo questi due giorni prima della prossima sfida. Questa è la mia miglior versione in assoluto a Wimbledon? Non saprei dire, ma di certo mi sento molto bene, anche se ogni avversario porta con sé caratteristiche diverse e dunque anche problematiche diverse da affrontare. Mi è difficile fare paragoni con gli anni passati, ma il mio livello di fiducia è davvero alto al momento“, ha dichiarato il numero 2 al mondo.

“Contro Rublev già avevo sentito che il servizio stava migliorando, e oggi ho fatto un altro passo avanti in questa direzione. Lancio meglio la palla e prendo subito il ritmo giusto. Come ho detto altre volte, se sull’erba servi bene giochi lo scambio più rilassato, hai le idee più chiare. Questo è ciò che sta accadendo“, le parole del 22enne murciano in conferenza stampa.

Sul suo prossimo avversario in semifinale Taylor Fritz: “Ha il gioco adatto per l’erba: serve bene, gioca piatto, è aggressivo. Ed è molto in forma, come aveva già fatto vedere nelle ultime settimane. Quello che dovrò cercare di fare io è anticiparlo ed essere più aggressivo di lui. Se giocherò come ho fatto con Norrie, avrò le mie chance“.

Alcaraz è stato interpellato infine sulla sua striscia vincente arrivata adesso a quota 23 partite di fila: “Ci si sente bene con questi numeri. La questione per noi giocatori è fissare degli obiettivi. Se adesso i miei avversari mettono me come target da battere, non può che farmi piacere. Io spero di non fermarmi qui“.