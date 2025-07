Giro d’Italia femminile, Elisa Longo Borghini stacca Reusser sul Monte Nerone e si prende la maglia rosa!

È lei la scalatrice più forte del Giro d’Italia al femminile. Dopo Pianezze ecco anche la tappa regina: sul Monte Nerone, nella settima frazione, ad imporsi è Sarah Gigante. Un dominio quando la strada sale per la scalatrice australiana della AG Insurance – Soudal Team. Il Bel Paese però può esultare: una spettacolare Elisa Longo Borghini è andata infatti a prendersi la Maglia Rosa, ad un solo giorno dal conquistare il bis dopo il trionfo dell’anno scorso.

La fuga di giornata si è formata nella prima fase di gara. La prima a guadagnare qualche secondo è statta Mijntje Geurts (Team Visma – Lease a bike) che è stata raggiunta poi da Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) e Usoa Ostolaza (Laboral Kurtxa – Fundacion Euskadi). Il gruppo in ogni caso non ha lasciato troppo spazio, gestendo la situazione.

Sull’ultima ascesa di giornata, il Monte Nerone, van Anrooij ha salutato la compagnia delle altre fuggitive e ha tentato la sortita solitaria. Da dietro però è arrivata con un eccellente scatto addirittura ad anticipare la salita, prima aiutata da Silvia Persico, poi in prima persona, Elisa Longo Borghini. La campionessa d’Italia ha guadagnato un minuto sul gruppo Maglia Rosa guidato dalla Movistar, nel frattempo è partita al contrattacco Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team).

Azione eccellente della Maglia Azzurra: da scalatrice pura è arrivata sulla ruota di Longo Borghini per poi staccarla successivamente. Il passo dell’italiana è rimasto però regolare, con Marlen Reusser che non è riuscita a rimontare. Gigante ha vinto con 45” su Longo Borghini, terza Isabella Holmgren (Lidl – Trek), poi Reusser a 1’14”. La nostra azzurra ha 22” di margine sulla rivale in attesa della tappa conclusiva che porta ad Imola.