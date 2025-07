Canottaggio, tre titoli a testa per Fiamme Oro e Fiamme Gialle ai Campionati Italiani

Si sono disputati a Ravenna i Campionati Italiani 2025 di canottaggio della categoria senior: nelle specialità olimpiche tre titoli a testa per Fiamme Gialle (quattro di coppia maschile, quattro di coppia femminile, otto maschile) e Fiamme Oro (singolo maschile, doppio femminile, quattro senza maschile), ed uno a testa per CUS Torino (otto femminile), Fiamme Rosse (due senza femminile), Marina Militare (doppio maschile), CC Saturnia (due senza maschile), RSC Cerea (quattro senza femminile) e SC Timavo (singolo femminile), mentre nelle specialità non olimpiche un successo ciascuno per SC Firenze (due con maschile) e SC Gavirate (quattro con maschile).

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel singolo femminile si impone Ilaria Corazza (SC Timavo), che precede Elena Sali (SC Bissolati) ed Alesia Murzich (RYC Savoia), mentre nel singolo maschile la vittoria va a Davide Mumolo (Fiamme Oro), davanti a Niels Torre (Carabinieri) e Marco Prati (Fiamme Gialle).

Nel due senza femminile vincono le Fiamme Rosse (Giorgia Pelacchi, Arianna Noseda), superando RCC Tevere Remo (Sofia Ascalone, Angelica Merlini) e Fiamme Oro (Veronica Bumbaca, Kiri English Hawke), mentre nel due senza maschile il titolo va al CC Saturnia (Evan Benvenuto, Antonio Distefano), che precede SC Caprera (Andrea Cagnassone, Daniele Maria Lo Console) e SC Sampierdarenesi (Federico Gilioli, Andrea Nuccio).

Nel doppio femminile il tricolore è delle Fiamme Oro, con Alice Codato e Stefania Buttignon, che tengono dietro Carabinieri (Laura Meriano, Stefania Gobbi) ed SC Gavirate (Sarà Borghi, Gaia Chiavini), mentre nel doppio maschile si impone la Marina Militare di Gabriel Soares e Marco Selva, battendo SC Gavirate (Edoardo Rocchi, Andrea Pazzagli) ed SC Padova (Pietro Biasibetti, Davide Alborghetti).

Nel quattro senza maschile affermazione delle Fiamme Oro di Giovanni Codato, Davide Comini, Giuseppe Vicino e Matteo Della Valle, davanti ad SC Lario (Luca Cassina, Giulio Zuccala, Filippo Bancora, Natan Sartor) ed AC Flora (Riccardo e Giacomo Benedusi, Mattia e Giacomo Mari), mentre nel quattro senza femminile vince la RSC Cerea (Benedetta Bonino, Irene Gattiglia, Eleonora Nichifor, Beatrice Ravini Perelli) davanti alla SC Moltrasio (Giulia Orefice, Giulia Clerici, Lara Bernardinello, Marta Orefice).

Nel quattro di coppia le Fiamme Gialle si impongono sia nella gara femminile, con Clara Guerra, Alice Gnatta, Elisa Mondelli e Valentina Rodini, che superano RSC Cerea (Benedetta Bonino, Irene Gattiglia, Eleonora Nichifor, Beatrice Ravini Perelli) e CUS Torino (Gaia Colasante, Susanna Pedrola, Alice Dorci, Anna Mangia), sia nella gara maschile, dominata da Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Leonardo Tedoldi e Luca Chiumento, davanti ad SC Gavirate (Maximilian Riboni, Lorenzo Gaione, Davide Todeschini, Giovanni Borgonovo) e CC Saturnia (Andrea Serafino, Gustavo Ferrio, Antonio Di Stefano, Evan Benvenuto).

Nell’otto femminile il tricolore va al CUS Torino (Clara Massaria, Khadija Alajdi El Idrissi, Gaia Colasante, Susanna Pedrola, Gioconda Iannicelli, Anita Boldrino, Alice Dorci, Anna Mangia, con Alessandra Faella), che precede CC Aniene (Francesca Ruben, Lucrezia Monaci, Valentina Iseppi, Angelica Erpini, Ludovica Tramontin, Marta Carfagna, Penelope Glingler, Giovanna Schettino, con Morgana Pace) ed SC Gavirate (Samantha Premerl, Vittoria Calabrese, Sara Borghi, Aurora Spirito, Caterina Monteggia, Gaia Chiavini, Greta Prodi, Isabella Mondini, con Ilaria Colombo).

Nell’otto maschile successo delle Fiamme Gialle (Leonardo Pietra Caprina, Alessandro Bonamoneta, Matteo Lodo, Andrea Panizza, Matteo Sartori, Jacopo Frigerio, Alfonso Scalzone, Paolo Covini, con Emanuele Capponi), che battono la Marina Militare (Vincenzo Abbagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gabriel Soares, Giovanni Abagnale, Marco Selva, Emanuele Gaetani Liseo, con Alessandra Faella) e la SC Gavirate (Giuseppe Bellomo, Francesco Pallozzi, Edoardo Caramaschi, Matteo Giorgetti, Edoardo Rocchi, Matteo Belgeri, Francesco Graffione, Andrea Pazzagli, con Ilaria Colombo).

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel due con maschile titolo alla Canottieri Firenze (Tancredi Mancuso, Andreas Kristian Simoni, con Roy Rabah), davanti ad AC Monate (Corrado Verità, Domago Saban, con Morgana Maroni) e CN Posillipo (Aldo Chiarolanza, Vincenzo Fonte, con Margherita Franchi), infine nel quattro con maschile tricolore alla SC Gavirate (Edoardo Caramaschi, Matteo Belgeri, Francesco Pallozzi, Giuseppe Bellomo, con Alessandro Mascetti), che precede SC Firenze (Andreas Simoni, Giorgio Cecchini, Tancredi Mancuso, Giovanni Paolo, con Roy Rabah) ed AC Monate (Alessandro Binda, Gioele Re, Gabriele Talamona, Mauro Germani, con Morgana Maroni).