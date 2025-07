Canottaggio, subito 4 medaglie per l’Italia ai Mondiali U23! Ori per doppio maschile e singolo pl femminile

Nella prima giornata riservata alle finali dei Mondiali U23 2025 di canottaggio, in corso a Poznan, in Polonia, l’Italia conquista ben 4 medaglie, equamente distribuite tra ori e bronzi: titolo iridato di categoria per il doppio maschile di Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati ed il singolo pesi leggeri femminile Melissa Schincariol, gradino più basso del podio per il singolo pesi leggeri maschile di Luca Borgonovo ed il singolo PR3 maschile di Luca Conti.

Nel doppio maschile Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati fino a metà gara stazionano in terza posizione, poi superano l’Irlanda e giungono agli ultimi 500 metri alle spalle del solo Portogallo: l’imbarcazione italiana supera quella lusitana ai -200 dall’arrivo e va a conquistare l’oro, contenendo il tentativo di rimonta della Germania, seconda a 0.96 e dell’Irlanda, terza a 0.97.

Nel singolo pesi leggeri femminile Melissa Schincariol impone sin da subito il proprio ritmo, passando ai 500 metri con quasi 2″ sull’elvetica Villiger, la quale a metà gara resta seconda, ma scivola a 2″24. Ai 1500 metri l’azzurra porta il vantaggio sulla seconda, la sudafricana Cresswell, a circa 3″, poi nel finale resiste alla progressione delle avversarie e centra il titolo iridato di categoria con 1″24 sulla sudafricana, d’argento, e 1″41 sulla tedesca Guenduez, di bronzo.

Nel singolo pesi leggeri maschile Luca Borgonovo ai 500 metri è vicinissimo all’argentino Menin, mentre a metà gara passa a condurre lo statunitense Hondrogen. L’azzurro supera l’argentino ed ai 1500 è secondo a 1″83 dallo statunitense, ma nel finale subisce la rimonta del turco Koroglu, con l’anatolico che si mette al collo la medaglia d’oro, andando a precedere proprio Hondrogen, secondo, e Borgonovo, terzo, con l’azzurro che centra il bronzo.

Nel singolo PR3 maschile Luca Conti sale sul gradino più basso del podio in una gara in cui l’australiano Stunell nella seconda parte riesce a staccare e distanziare man mano l’ucraino Kupriichuk, poi secondo, mentre l’azzurro tiene agevolmente alle proprie spalle il tedesco Rothlaender, conquistando la medaglia di bronzo.