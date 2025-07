Canottaggio, l’Italia prosegue la preparazione verso i Mondiali di Shanghai

L’Italia del canottaggio ha praticamente saltato la seconda ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo, partecipando a Lucerna con un solo equipaggio, per concentrarsi sui Mondiali, in programma dal 21 al 28 settembre a Shanghai, in Cina.

La rassegna iridata sarà la manifestazione principale di questa stagione post olimpica, nonché la terza occasione in cui gli equipaggi azzurri potranno confrontarsi a livello internazionale con le imbarcazioni degli altri Paesi dopo gli Europei e la prima tappa di Coppa del Mondo, andata in scena a Varese.

Nella prima uscita stagionale l’Italia ha chiuso con 5 medaglie agli Europei senior: a Plovdiv, in Bulgaria, sono arrivati gli argenti dei due senza senior, maschile e femminile, ed i bronzi degli otto, sia tra gli uomini che tra le donne, e del singolo PR1 maschile.

Nella prima tappa della Coppa del Mondo, andata in scena alla Schiranna, a Varese, il bilancio conclusivo degli azzurri è stato di otto podi complessivi: due vittorie, un secondo ed un terzo posto nelle specialità olimpiche, una seconda ed una terza posizione nelle gare paralimpiche, una seconda piazza nelle prove non paralimpiche ed una terza in quelle non olimpiche.

A Varese si sono registrati i successi del due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato e del quattro di coppia senior maschile di Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, le piazze d’onore del doppio senior maschile di Niels Torre e Gabriel Soares e del singolo PR1 maschile di Giacomo Perini, ed il gradino più basso del podio dell’otto senior maschile di Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Alessandro Gardino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, nonché la seconda posizione del due senza PR3 maschile di Marco Frank e Stanislau Litvinchuk ed i terzi posti del singolo pesi leggeri maschile di Luca Borgonovo e del quattro con PR3 misto di Elisa Corda, Carolina Foresti, Luca Conti e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone, infine si è disputata anche la test race della nuova specialità dell’otto senior misto, con l’Italia che si è classificata terza.