Canoa velocità, Riccardo Caporuscio d’argento nel C1 1000 agli Europei J/U23. Bene diversi azzurrini

Proseguono gli Europei J/U23 di canoa velocità a Pitesti, in Romania: nella prima giornata dedicata alle finali, tutte sulla distanza dei 1000 metri, arriva la prima medaglia per l’Italia, per merito di Riccardo Caporuscio, che conquista l’argento nel C1 Junior maschile.

Nel C1 Junior maschile Riccardo Caporuscio (Fiamme Oro) chiude secondo in 4:07.485, battuto soltanto dal magiaro Zsombor Marenec-Dozsa, vittorioso in 4:01.965, mentre completa il podio il ceco Martin Novacek, terzo con il crono di 4:08.920.

Nel K1 Junior femminile termina ai piedi del podio Sofia Zucca (CMM Nazario Sauro), quarta con il tempo di 4:09.434 nella gara vinta dalla danese Frida Soborg in 4:07.447, davanti alla ceca Laura Csomova, d’argento in 4:07.887, ed alla magiara Mirtill Moor, di bronzo in 4:08.920.

Nel C1 Under 23 maschile Samuele Veglianti (Fiamme Oro) si classifica quinto con il tempo di 4:00.648, nella finale in cui il titolo continentale di categoria va al ceco Adam Rudolf, primo in 3:54.427, il quale precede il polacco Sieradzan, secondo in 3:55.267, ed il magiaro Uhrin, terzo in 3:56.957.

Nel K1 Under 23 femminile Giorgia Lacalamita (Marina Militare) è ottava con il crono di 4:08.603, mentre l’oro va alla magiara Eszter Rendessy in 3:55.968, davanti all’estone Elizaveta Fedorova, seconda in 4:00.682, ed alla tedesca Enja Roesseling, terza in 4:00.855.

Nel K2 Junior maschile Matteo Savella (CMM Nazario Sauro) e Giacomo Tiepolo (Canottieri Aniene) sono noni in 3:30.104 nella gara in cui l’oro va all’Ungheria di Jancso/Gyarmati in 3:20.993, davanti alla Polonia, d’argento in 3:22.633, ed alla Turchia, di bronzo in 3:23.427.

Nel C2 Junior maschile Samuele Vona ed Antonio Quattrocchi (Fiamme Oro) si classificano in nona posizione in 3:52.530 nella finale vinta dall’Ungheria di Farago-Toth/Farago-Toth in 3:43.399, i quali precedono la Cechia, alla piazza d’onore in 3:43.979 e l’Ucraina, sul gradino più basso del podio in 3:45.963.

Nel K2 Under 23 maschile Davide Hengl (CMM Nazario Sauro) e Giacomo Rossi (Carabinieri) si piazzano noni nell’ultimo atto in 3:23.108, mentre il titolo va alla Polonia in 3:16.228, con l’argento alla Germania in 3:18.075, ed il bronzo alla Bulgaria in 3:18.195.

Dalle Finali B arrivano due decimi posti assoluti per l’Italia: nel K1 Junior maschile Giulio Zugna (CMM Nazario Sauro) si impone in 3:45.216, così come nel K1 Under 23 Francesco Lanciotti (Fiamme Gialle) taglia il traguardo davanti a tutti in 3:40.567.