Canoa velocità, quattro medaglie per l’Italia nelle prime finali dei Mondiali J/U23

La prima sessione riservata alle finali durante i Mondiali junior/under 23 2025 di canoa velocità, in corso a Montemor-o-Velho, in Portogallo, porta in dote all’Italia ben quattro medaglie, con due ori ed un argento nella categoria under 23 ed un bronzo nella categoria junior.

Nel C1 500 under 23 maschile Gabriele Casadei (Fiamme Oro) domina la gara sin dall’inizio e va a vincere la medaglia d’oro con il crono di 1:54.31, andando a precedere sul traguardo lo spagnolo Grijalba, d’argento, ed il polacco Sieradzan, di bronzo.

Nel K1 1000 under 23 femminile Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) si impone dopo essere passata al comando della finale nella seconda parte di gara, chiudendo con il tempo di 4:03.80, davanti all’uzbeka Tanatmisheva, alla piazza d’onore, ed alla tedesca Roesseling, sul gradino più basso del podio.

Nel K4 500 under 23 maschile Achille Spadacini, Nicolò Volo, Federico Zanutta (Fiamme Gialle) e Fabiano Palliola (Aeronautica Militare) conquistano la medaglia d’argento con il crono di 1:23.55, battuti soltanto dall’Ungheria, al titolo iridato di categoria.

Nel K1 200 junior maschile sale sul gradino più basso del podio Antonio Arizzi (Canottieri Trinacria), il quale si mette al collo la medaglia di bronzo con il tempo di 37.33, venendo battuto sulla linea del traguardo dalle imbarcazioni di Serbia e Slovacchia.