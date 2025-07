Canoa velocità, ori a raffica per l’Italia agli Europei J/U23! Olympia Della Giustina scatenata

Si chiudono gli Europei J/U23 di canoa velocità andati in scena a Pitesti, in Romania: nell’ultima giornata, dedicata alle finali sulle distanze di 500 e 200 metri, arrivano altre 10 medaglie per l’Italia, che chiude con 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi, per un totale di 11 podi, al 4° posto nel medagliere generale. Nella categoria Junior l’Itaia chiude 3a con 2 ori, 1 argento ed 1 bronzo, mentre tra gli Under 23 è 4a con 2 ori, 1 argento e 4 bronzi.

Nel C1 500 Under 23 femminile la medaglia d’oro va ad Olympia Della Giustina, che domina con il tempo di 2:08.879, andando a precedere la magiara Dora Horanyi, seconda in 2:10.279, a 1.400, e l’azera Tetiana Smylovenko, terza in 2:11.253, a 2.374.

Nel C1 200 Under 23 femminile concede il bis Olympia Della Giustina, che si impone anche nella distanza più breve con il tempo di 46.775, superando ancora una volta la magiara Dora Horanyi, seconda in 47.247, a 0.472, mentre completa il podio la transalpina Chloe Nicot, terza in 47.671, a 0.896.

Nel C1 200 Junior maschile trionfa Riccardo Caporuscio, il quale, dopo l’argento vinto ieri sui 1000 metri, si impone sulla distanza più breve con il crono di 40.705, andando a precedere il ceco Oliver Kral, secondo in 41.419, a 0.714, e l’iberico Alberto Ruiz, terzo in 41.561, a 0.856.

Nel K1 200 Junior femminile si mette al collo la medaglia d’oro Sofia Zucca, vittoriosa con il crono di 42.334, battendo la magiara Lili Gazdag, alla piazza d’onore in 42.682, a 0.348, e l’ucraina Kseniia Tsompel, che sale sul gradino più basso del podio in 42.694, a 0.360.

Nel K1 200 Under 23 femminile conquista la medaglia d’argento Lucrezia Zironi, che chiude seconda con il crono di 41.442, a 0.760 dall’ucraina Ivanna Dyachenko, che conquista il titolo in 40.682. Medaglia di bronzo per la magiara Dorina Decsi, terza in 41.542, a 0.860.

Nel C4 500 Under 23 misto centra il gradino più basso del podio l’Italia di Olympia Della Giustina, Marco Tontodonati, Angela Voltan e Samuele Veglianti, terzi con il crono di 1:45.368, a 1.430 dall’Ungheria, vittoriosa in 1:43.938, davanti all’Ucraina, d’argento in 1:44.608, a 0.670.

Nel K1 500 Under 23 femminile sale ancora sul podio Lucrezia Zironi, che termina terza con il crono di 1:53.150, a 1.533 dall’ungherese Eszter Rendessy, al successo in 1:51.617, andando a precedere la slovacca Bianka Sidova, seconda in 1:52.724, a 1.107.

Nel C1 500 Junior femminile medaglia di bronzo per l’azzurrina Elena Voltan, terza con il tempo di 2:14.627, a 2.726 dall’oro dell’ucraina Yelyzaveta Vozniuk, che si afferma con il crono di 2:11.901, superando la magiara Vanda Matkovics, seconda in 2:12.124,a 0.223.

Nel K4 500 Under 23 maschile si issa sul gradino più basso del podio l’Italia di Federico Zanutta, Fabiano Palliola, Nicolò Volo ed Achille Spadacini, terzi in 1:22.298, a 1.078 dal titolo, andato alla Polonia, vittoriosa in 1:21.220, davanti all’Ungheria, seconda 1:21.814, a 0.594.

Nel K1 200 Under 23 maschile arriva la medaglia di bronzo per Flavio Spurio, che si classifica terzo con il crono di 35.819, a 0.990 dall’oro del serbo Strahinja Dragosavljevic, vittorioso in 34.829, andando a precedere lo sloveno Anze Pikon, secondo in 35.281, a 0.452.