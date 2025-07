Canoa velocità, l’Italia qualifica altri dodici equipaggi in Finale A agli Europei J/U23 di Pitesti

Seconda giornata di gare a Pitesti, in Romania, per gli Europei J/U23 di canoa velocità: l’Italia continua a raccogliere grandi soddisfazioni e prosegue spedita nella sua marcia in attesa delle gare che assegneranno le medaglie. La spedizione azzurra qualifica altre dodici imbarcazioni in Finale A delle diverse specialità.

UNDER 23

Nel K1 1000 maschile Francesco Lanciotti non riesce ad andare oltre la quarta posizione, 3:46.048 il tempo di riferimento, e deve accontentarsi della Finale B. Nella seconda semifinale del K1 500 maschile l’italiano conquista la terza posizione in 1:43.255, tempo che gli consente di staccare il pass per la Finale A. Nel C2 500 maschile Kristian Szela-Samuele Veglianti accedono alla Finale A con il terzo tempo della semifinale in 1:47.058.

Nelle batterie del C1 200 femminile Olympia Della Giustina si qualifica per la Finale A vincendo la prima serie in 46.563. Nel C1 200 maschile Marco Tontodonati deve accontentarsi del quarto tempo in batteria e con 40.917 stacca il pass per le semifinali. Flavio Spurio vince la seconda batteria del K1 200 maschile con 36.933 garantendosi così il pass per la Finale A. Nel K1 200 femminile Lucrezia Zironi stacca il pass per la Finale A vincendo la propria serie in 41.542.

JUNIOR

Nel K2 1000 maschile il duo Matteo Savella-Giacomo Tiepolo conquista la Finale A chiudendo la semifinale in terza posizione, 3:36.961 il tempo registrato. Il tandem Samuele Vona e Antonio Quattrociocchi taglia il traguardo della Finale A nel C2 1000 maschile concludendo in terza posizione la semifinale, il tempo si ferma su 4:08.053.Nel K1 500 maschile Leonardo Candela conquista il secondo posto in semifinale e si qualifica per la Finale A con 1:44.805.

Nel C2 500 maschile l’equipaggio formato da Riccardo Caporuscio e Valerio Roscioli entra in Finale A vincendo la propria semifinale in 1:48.611. Giulio Zugna chiude la seconda serie del K1 1000 maschile in quarta posizione con 3:47.615, crono che vale il passaggio alla Finale B. Nel K4 500 maschile il quartetto Matteo Savella–Giulio Zugna–Giacomo Tiepolo–Emanuele Antonaz conclude al quinto posto la serie di semifinale e accede alla Finale B. Nel K1 500 femminile Sofia Zucca ottiene uno splendido secondo posto nella sua semifinale ed approda in Finale A in 2:00.964.

Nelle batterie del C1 200 donne Elena Voltan, quarta nella sua serie, passa in semifinale con 49.776. Nel C1 200 maschile Riccardo Caporuscio si aggiudica la sua batteria in 41.399, crono che gli garantisce l’accesso alla Finale A . Nel K1 200 maschile Antonio Arizzi passa in semifinale chiudendo al terzo posto la prima batteria in 37.176. Nel K1 200 femminile Sofia Zucca s’impone nella sua serie di qualificazione e vola in Finale A con 43.171.