Canoa velocità, europei Under 23/Juniores: dodici equipaggi azzurri approdano in finale

Iniziano a Pitesti, in Romania i campionati europei di canoa velocità per le categoria Juniores e Under 23. Nella prima giornata l’Italia si mette in evidenza portando ben dodici imbarcazioni alla qualificazione per la finale A delle rispettive specialità. A consolidare ulteriormente l’ottimo risultato di giornata della spedizione azzurra sono i numerosi pass per le semifinali, gare in cui provare il tutto per tutto nel tentativo di entrare nella lotta per le medaglie.

UNDER 23

Nel K1 1000 maschile Francesco Lanciotti conclude la sua batteria in terza posizione con 3:43.857, crono che gli vale il pass per la semifinale. Nel C1 1000 maschile Samuele Veglianti vince la seconda batteria 4:05.252 e vola in finale A. Nel K2 1000 maschile l’equipaggio azzurro Davide Hengl–Giacomo Rossi conclude la sua batteria al terzo posto in 3:24.679 ed accede in finale A. Nel K1 500 uomini Francesco Lanciotti arriva terzo nella sua batteria in 01:43.980, tempo che gli assicura l’approdo in semifinale. Nella prima batteria del C1 500 maschile Marco Tontodonati finisce terzo con 1:52.852 e passa in finale A.

Nel K2 500 uomini Federico Zanutta e Luca Micotti approdano alle semifinali chiudendo la propria batteria in 1:33.076. Nel C2 500 maschile il tandem Samuele Veglianti-Kristian Szela si qualifica alle semifinali con il crono di 1:52.783. Nel K4 500 Federico Zanutta-Fabiano Palliola-Nicolo Volo-Achille Spadacini concludono la batteria in seconda posizione alle spalle della Polonia con 1:23.747 e volano in finale A.

Nel K1 1000 femminile Giorgia Lacalamita taglia il traguardo della prima batteria in seconda posizione con 4:09.985, tempo che la proietta in finale A. Nel C1 500 femminile Olympia Della Giustina vince la prima batteria con il tempo di 2:08.240 e stacca il pass per la finale A. Nel K1 500 donne Lucrezia Zironi termina terza in batteria in 1:54.949 e passa in finale A. Nel K2 500 femminile l’equipaggio formato da Sophia Vianello e Alessandra Centrone accede alle semifinali con il crono di 1:54.793. Nel K4 500 donne Giulia Bentivoglio-Sara Vesentini-Giada Rossetti-Giorgia Lacalamita sono quarte in batteria con 1:44.475 e passano alle semifinali.

JUNIORES

Nelle batteria del K1 1000 maschile Giulio Zugna ottiene il quinto tempo nella prima serie con 3:54.310 e accede così alle semifinali. Nel C1 1000 maschile Riccardo Caporuscio chiude la prima batteria in seconda posizione, 4:11.569 il tempo di riferimento, ed accede alla finale A. Nel K2 1000 Juniores il duo azzurro Matteo Savella–Giacomo Tiepolo arriva quinto nella seconda batteria con 3:34.393, crono che garantisce il pass per le semifinali. Nel C2 1000 maschile il tandem Samuele Vona–Antonio Quattrociocchi si qualifica per le semifinali dopo aver chiuso la batteria con 04:09.851. Leonardo Candela termina la seconda batteria del K1 500 maschile in quarta posizione, 01:45.488 il suo crono, e accede alle semifinali.

Nel C1 500 maschile Valerio Roscioli conclude la seconda batteria in terza posizione, in 1:55:732, e si qualifica per la finale A. Nel K2 500 maschile il duo Giacomo Frezzato-Leonardo Candela arriva secondo in batteria alle spalle dell’Ungheria e accede alla semifinale. Nel C2 500 maschile il tandem Riccardo Caporuscio-Valerio Roscioli conclude la batteria in quarta posizione e stacca il pass per le semifinali con 1:51.920. Nel K4 500 maschile il quartetto Matteo Savela-Giulio Zugna-Giacomo Tiepolo-Emanuele Antonaz accede alle semifinali grazie al secondo posto ottenuto in batteria alle spalle dell’Ucraina con 1:28.344.

Nel K1 1000 Juniores Sofia Zucca conclude la prima batteria in terza posizione con 04:19.589 e conquista l’accesso alla finale A. Nel C1 500 femminile terzo posto in batteria per Elena Voltan che approda in finale A con 2:15.768.Nella seconda batteria del K1 500 femminile Sofia Zucca entra in semifinale con il tempo di 02:00.948.Nel K2 500 Femminile Sofia Crivici e Sofia Gavagnini si qualificano per le semifinali dopo aver chiuso la batteria con 1:55.824. Nel C2 500 emminile Sofia Postolachi e Francesca Farinazzo passano alle semifinali con il crono di 2:20.862. Nel K4 500 Juniores Sofia Crivici-Sofia Gavagnin-Nicol Ciola-Irina Kolobova terminano la batteria in terza posizione con 1:43.429, crono che vale l’accesso alla finale A.