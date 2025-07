Canoa velocità, buoni riscontri per l’Italia dai Mondiali J/U23

L’Italia ha chiuso i Mondiali J/U23 2025 di canoa velocità, andati in scena a Montemor-o-Velho, in Portogallo, con un buon bilancio, che può definirsi ottimo per la categoria under 23, nella quale gli azzurri hanno vinto il medagliere. Nella categoria junior, invece, gli azzurrini hanno chiuso quarti, per un secondo posto complessivo nella graduatoria generale.

Sono state 13 nel complesso le medaglie conquistate, con i mattatori della spedizione azzurra che si possono ritrovare soprattutto nella categoria under 23: nel C1 maschile Gabriele Casadei ha centrato la doppietta d’oro 500-1000, mentre nel C1 femminile Olympia Della Giustina è stata oro sui 500 metri.

Per quanto concerne il K1 femminile, invece, va sottolineata l’ottima rassegna iridata di Lucrezia Zironi, che si è messo al collo tutti i metalli: oro sui 1000, argento sui 200 e bronzo sui 500. Nella categoria junior, invece, sempre nel K1 femminile, Sofia Zucca ha centrato l’oro sui 200.

Per quel che riguarda gli altri metalli, infine, vanno ricordati gli argenti del K2 500 under 23 maschile di Francesco Lanciotti e Nicolò Volo e del K4 500 under 23 maschile di Achille Spadacini, Nicolò Volo, Federico Zanutta e Fabiano Palliola.