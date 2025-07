Canoa slalom, Xabier Ferrazzi conquista l’argento nel K1 U23 ai Mondiali di Foix

Si tinge d’argento per l’Italia la giornata dedicata a semifinali e finali del kayak individuale ai Mondiali Junior/Under 23 2025 di canoa slalom di Foix, in Francia: Xabier Ferrazzi termina alla piazza d’onore nel K1 U23 maschile, nella gara in cui Michele Pistoni è quarto, mentre nella categoria Junior finisce ai piedi del podio Daniele Romano.

Nel K1 Under 23 maschile Xabier Ferrazzi conquista la medaglia d’argento con un percorso netto in 81.42, fermandosi a soli 0.14 dall’oro del transalpino Titouan Castryck, che si impone, nonostante 2 penalità, in 81.28. Sul gradino più basso del podio sale lo spagnolo Manel Contreras, terzo in 82.81, a 1.53, il quale nega la gioia di una medaglia a Michele Pistoni, quarto in 83.91, a 2.63. Esce in semifinale Gabriele Grimandi, 16°.

Nel K1 Junior maschile finisce ai piedi del podio Daniele Romano, quarto con 2 penalità in 87.87, il quale manca per appena 0.16 la medaglia di bronzo, andata al transalpino Titouan Estanguet, terzo in 87.71 nonostante 4 penalità. Medaglia d’oro al ceco Michal Kopecek, che si impone con un percorso netto in 85.06, beffando lo sloveno Ziga Lin Hocevar, secondo con 2 penalità in 85.62, a 0.56. Si ferma in semifinale Nicola Pistoni, 13° e primo degli esclusi dalla finale.

Nel K1 Under 23 femminile si piazza nona Caterina Pignat, con 4 penalità in 107.48, a 13.72 dall’oro della slovena Eva Alina Hocevar, al successo con un percorso netto in 93.76, davanti alla statunitense Evy Leibfarth, seconda in 94.27, a 0.51, ed alla britannica Lois Leaver, terza in 94.42, a 0.66.

Nel K1 Junior femminile in finale non parte Isabel Lovato, che dunque viene classificata 12ma nella gara vinta dalla polacca Hanna Danek, prima con 4 penalità in 101.18, la quale precede la ceca Barbora Ondrackova, seconda con 2 penalità in 101.37, a 0.19, e la tedesca Mina Blume, terza in 101.48, a 0.30. Eliminata in semifinale Annika Zoe Senoner, 24ma.