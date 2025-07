Campagna: “Non è facile giocare queste partite, da domani al lavoro per il quarto di finale”

Si chiude con una comoda seduta di allenamento agonistico il percorso dell’Italia nella prima fase dei campionati mondiali di Singapore. Nella terza giornata del girone A della rassegna iridata il Settebello non concede alcuna possibilità al Sudafrica, dilaga con un roboante 28-4 e chiude al comando garantendosi l’ingresso diretto tra le migliori otto.

La rappresentativa tricolore tornerà ora in campo domenica 20, fischio d’inizio previsto alle ore 10.00, per affrontare il quarto di finale, sfida che garantisce l’ingresso in zona medaglie, contro la vincente del crossover tra il Brasile e la terza classificata del girone D, gruppo comprendente Croazia, Grecia e Montenegro.

Diverse le indicazioni positive che Sandro Campagna ha potuto annotare sul suo personale taccuino. Al termine del match il commissario tecnico commenta così la prova degli azzurri: “ Abbiamo fatto una bella seduta di forza massimale in palestra prima della partita e sono contento del fatto che la squadra abbia riversato parte di quell’energia in acqua. Ho chiesto attenzione ai ragazzi sulle ripartenze. C’è stata qualche disattenzione, ma ci sta perché non è facile giocare questo tipo di partite quando tra quattro giorni ti aspetta l’appuntamento che può cambiare la stagione”.

Sulla prestazione dei giovani e la preparazione del quarto di finale: “Si, infatti Baggi Necchi in porta ha fatto quasi quattro tempi ed è un bene per lui, all’esordio mondiale, mettere minuti. Cassia sta giocando molto bene, ha fatto delle belle cose, alternando qualche passo a vuoto ma credo che migliorerà tanto. Anche queste partite danno una certa emozione. Concederò la serata libera alla squadra e poi da domani mattina inizieremo a lavorare per il quarto di finale cercando di andare a rifinire i dettagli a seconda di chi sarà il nostro avversario”.