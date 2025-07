Cambia l’orario della Finale di Wimbledon: netta novità rispetto alla tradizione del passato

L’appuntamento con la storia è fissato per le 17.00. Cambia l’orario rispetto al passato per la finale di Wimbledon, con una tradizione che si va a modificare in questa edizione, visto che la l’ultimo atto del singolare maschile comincerà due ore dopo rispetto al passato, come era accaduto in occasione dell’11 luglio 2021 con la finale di Matteo Berrettini.

Quattro anni dopo c’è nuovamente un italiano in finale ed è Jannik Sinner, alla sua prima della carriera a Wimbledon, e dall’altra parte della rete ci sarà Carlos Alcaraz, in un remake della sfida epica del Roland Garros di un mese fa. La finale più attesa, lo scontro più spettacolare ed affascinante che il tennis possa offrire.

C’è veramente un’attesa spasmodica per questa partita, con tutta l’Italia che sogna con Jannik Sinner di poter vedere finalmente un italiano vincere per la prima volta Wimbledon. Per il numero uno del mondo poi è anche la grande occasione di vendicare la bruciante e dolorosa sconfitta di Parigi, con quei tre match point a disposizione e non sfruttati nel quarto set. Al Roland Garros il match durò oltre cinque ore e anche quest’oggi a Londra ci si aspetta un’altra emozionante battaglia.

La finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà garantita da tv8.it, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO FINALE WIMBLEDON 2025

Domenica 13 luglio

Centre Court

Dalle 14.00 – Finale doppio femminile

Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko (Cina Taipei/Lettonia, 4) – Veronika Kudermetova/Elise Mertens (Russia/Belgio, 8)

Non prima delle ore 17.00 – Finale singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 1) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.