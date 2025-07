Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 20 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 20 luglio va in scena la quarta giornata delle Universiadi 2025: nelle città tedesche di Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e Berlino si disputa la rassegna multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. L’Italia punterà a brillare anche in chiusura di fine settimana, in modo da lanciarsi con ottimismo verso la seconda settimana di gare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, tutti gli italiani in gara della giornata di oggi (domenica 20 luglio) alle Universiadi 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su FISU Tv e Discovery+, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2025 OGGI

Domenica 20 luglio

09.00 SCHERMA – Sciabola maschile a squadre e Spada femminile a squadre

09.00 TAEKWONDO – 58 kg maschile, 80 kg maschile, 49 kg femminile, 67 kg femminile

09.00 BADMINTON – Gara a squadre miste, semifinali e finali

09.00 NUOTO – Batterie: 1500 femminile, 50 dorso maschile, 100 farfalla femminile, 100 stile libero maschile, 200 rana femminile, 4×200 stile libero femminile

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, fase a gironi

10.00 TENNIS – Singolare maschile, ottavi di finale

10.00 WHEELCHAIR BASKET FEMMINILE (semifinale) – Spagna-Brasile

10.25 WHEELCHAIR BASKET FEMMINILE (semifinale) – Germania-USA

10.50 WHEELCHAIR BASKET MASCHILE (semifinale) – USA-Gran Bretagna

11.00 VOLLEY FEMMINILE (quarti di finale) – Giappone-Cina Taipei

11.15 WHEELCHAIR BASKET MASCHILEE (semifinale) – Spagna-Giappone

11.50 TUFFI – Trampolino 3 metri femminile, preliminari

11.50 BASKET 3X3 FEMMINILE (semifinale) – Germania-Cechia

12.00 BASKET FEMMINILE (fase a gironi) – Quattro partite: USA-Polonia, Ungheria-Giappone, Portogallo-Romania, Argentina-Cechia

12.15 BASKET 3X3 FEMMINILE (semifinale) – Cina-USA

12.40 BASKET 3X3 MASCHILE (semifinale) – Cechia-USA

12.45 PALLANUOTO FEMMINILE (fase a gironi) – Italia-Nuova Zelanda

13.05 BASKET 3X3 MASCHILE (semifinale) – Germania-Lituania

14.00 VOLLEY FEMMINILE (quarti di finale) – Brasile-Cina

14.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, finale per l’oro

14.15 WHEELCHAIR BASKET FEMMINILE – Finale per il bronzo

14.25 TUFFI – Piattaforma 10 metri sincro maschile, finale

14.30 BASKET FEMMINILE (fase a gironi) – Quattro partite: Cina Taipei-Germania, Lituania-Brasile, Cile-Cina, India-Finlandia

14.30 PALLANUOTO FEMMINILE (fase a gironi) – Giappone-USA

14.40 WHEELCHAIR BASKET MASCHILE – Finale per il bronzo

15.15 BASKET 3X3 FEMMINILE – Finale per il bronzo

15.40 BASKET 3X3 FEMMINILE – Finale per il bronzo

16.10 TUFFI – Piattaforma 10 metri femminile, finale

16.15 PALLANUOTO FEMMINILE (fase a gironi) – Germania-Turchia

16.15 WHEELCHAIR BASKET FEMMINILE – Finale per l’oro

16.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

16.40 WHEELCHAIR BASKET FEMMINILE – Finale per l’oro

17.00 VOLLEY FEMMINILE (quarti di finale) – Germania-Polonia

17.15 BASKET 3X3 FEMMINILE – Finale per l’oro

17.30 BASKET MASCHILE (fase a gironi) – Quattro partite: USA-Lettonia, Romania-India, Argentina-Libano, Lituania-Corea del Sud

17.40 BASKET 3X3 MASCHILE – Finale per l’oro

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (fase a gironi) – Ungheria-Australia

19.00 NUOTO – Finali: 100 dorso femminile, 1500 stile libero maschile, 200 rana maschile, 200 farfalla maschile, 4×200 stile libero femminile. Semifinali: 100 farfalla femminile, 50 dorso maschile, 200 rana femminile

20.00 VOLLEY FEMMINILE (quarti di finale) – Italia-Cechia

20.00 BASKET MASCHILE (fase a gironi) – Quattro partite: Germania-Finlandia, Brasile-Polonia, Cile-Cina Taipei, Cechia-Filippine

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FISU Tv e Discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI UNIVERSIADI 2025

Domenica 20 luglio

09.00 SCHERMA – Sciabola maschile a squadre e Spada femminile a squadre: Vittoria Siletti, Eleonora Orso, Carola Maccagno, Elena Ferracuti; Edoardo Reale, Cosimo Bertini, Mattia Rea, Marco Mastrullo

09.00 TAEKWONDO – 58 kg maschile, 80 kg maschile, 49 kg femminile, 67 kg femminile: Giuseppe Foti, Giulia Maggiore, Ilenia Matonti

09.00 NUOTO – Batterie: 1500 femminile (Noemi Cesarano), 50 dorso maschile (Simone Stefanì), 100 farfalla femminile (Paola Borrelli, Giulia Caprai), 100 stile libero maschile (Luca Sario, Lorenzo Actis Dato), 200 rana femminile (Francesca Zucca, Anna Pirovano), 4×200 stile libero femminile (Italia)

10.00 TENNIS – Singolare maschile/femminile, sedicesimi di finale: Marta Lombardini vs Boyoung Jeong (ore 10.00), Mariano Tammaro vs Robinson Le Mur (secondo match dalle ore 10.00). Doppio maschile/femminile, ottavi di finale: Ferrara-Lombardini-Ibragimova/Zaitseva (terzo match dalle ore 10.00), De Michele/Tammaro-Jucha/Le Meur (terzo match dalle ore 10.00)

11.50 TUFFI – Trampolino 3 metri femminile, preliminari: Matilde Borello, Elettra Neroni

12.45 PALLANUOTO FEMMINILE (fase a gironi) – Italia-Nuova Zelanda

14.25 TUFFI – Piattaforma 10 metri sincro maschile, finale: Julian Verzotto/Francesco Casalini

19.00 NUOTO – Finali: 100 dorso femminile, 1500 stile libero maschile, 200 rana maschile, 200 farfalla maschile, 4×200 stile libero femminile. Semifinali: 100 farfalla femminile, 50 dorso maschile, 200 rana femminile. Eventuali italiani qualificati dalle batterie del mattino.

20.00 VOLLEY FEMMINILE (quarti di finale) – Italia-Cechia