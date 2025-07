Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 19 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Sabato 19 luglio proseguiranno le Universiadi 2025: nella quarta giornata il programma prevede sin da subito la scherma ed il nuoto. Taekwondo e tennis vedranno protagonista l’Italia nel corso della mattinata, con ginnastica ritmica, basket 3×3 e pallanuoto. Nel pomeriggio spazio ai tuffi ed al volley, infine chiusura con il nuoto.

La quarta giornata di gare delle Universiadi 2025 non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita su FISU.tv e, dalle ore 13.05, su discovery+, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera giornata.

Sabato 19 luglio

09:00 NUOTO Batterie

200 m farfalla maschili (Claudio Antonino Faraci, Gianmarco Foglia)

100 m dorso femminili (Francesca Pasquino, Federica Toma)

200 m rana maschili (Alessandro Fusco)

1500 m stile libero maschili (Ivan Giovannoni, Davide Marchello)

Staffetta 4×100 m misti mista (Italia)

09:00 SCHERMA Fioretto individuale maschile, fase a gironi (Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Federico Pistorio)

09:00 BADMINTON Ucraina-Giappone, Francia-Malesia, Spagna-Cina Taipei, India-Stati Uniti

09:00 TAEKWONDO Tabellone ad eliminazione diretta -54 kg maschili

09:00 TAEKWONDO Tabellone ad eliminazione diretta -68 kg maschili (Davide Lupo)

09:00 TAEKWONDO Tabellone ad eliminazione diretta -57 kg femminili (Giada Al Halwani)

09:00 TAEKWONDO Tabellone ad eliminazione diretta -46 kg femminili (Elisa Bertagnin)

09:15 PALLANUOTO FEMMINILE Turchia-Australia

10:00 TENNISTAVOLO FEMMINILE Quarti di finale a squadre

10:00 TENNISTAVOLO Quarti di finale a squadre

10:00 TENNIS Sedicesimi doppio maschile e femminile (Fabio De Michele/Mariano Tammaro, Virginia Ferrara/Marta Lombardini)

11:00 VOLLEY Argentina-Filippine

11:00 PALLANUOTO Georgia-Cile

11:20 SCHERMA Fioretto individuale maschile, fase ad eliminazione diretta

11:20 BASKET 3X3 FEMMINILE Ungheria-Sudafrica

11:25 TUFFI Preliminari Piattaforma Femminile

11:45 BASKET 3X3 FEMMINILE Polonia-Mongolia

12:00 BASKET Argentina-Corea del Sud

12:00 BASKET FEMMINILE India-Argentina, Finlandia-Cechia, Cina-Romania

12:00 SCHERMA Sciabola individuale femminile, fase a gironi (Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Michela Landi, Claudia Rotili)

12:10 BASKET 3X3 Cechia-Sudafrica

12:30 BADMINTON Quarti di finale

12:35 BASKET 3X3 Polonia-Egitto

12:45 PALLANUOTO Italia-Corea del Sud

13:10 BASKET 3X3 FEMMINILE Italia-Cile

13:20 SCHERMA Sciabola individuale femminile, fase ad eliminazione diretta

13:35 BASKET 3X3 FEMMINILE Francia-Nuova Zelanda

13:50 TUFFI Finale a Squadre 3 e 10 metri

14:00 GINNASTICA RITMICA Finale individuale cerchio

14:00 TENNISTAVOLO FEMMINILE Fase a gironi singolare

14:00 VOLLEY Cechia-Giappone, Portogallo-Cina Taipei

14:10 BASKET 3X3 Germania-Cile

14:30 BASKET FEMMINILE Germania-Polonia, Brasile-Giappone, Lituania-Ungheria, Cile-Portogallo

14:30 PALLANUOTO Ungheria-Nuova Zelanda

14:35 BASKET 3X3 Italia-India

14:45 GINNASTICA RITMICA Finale individuale palla (Sofia Maffeis)

15:00 BASKET 3X3 FEMMINILE Quarti di finale

15:00 TENNISTAVOLO Fase a gironi singolare

15:25 BASKET 3X3 FEMMINILE Quarti di finale

15:30 GINNASTICA RITMICA Finale a squadre 5 nastri

15:40 TUFFI Finale Piattaforma Maschile (Julian Verzotto, Francesco Casalini)

16:00 BADMINTON Quarti di finale

16:05 GINNASTICA RITMICA Finale individuale clavette

16:15 PALLANUOTO FEMMINILE Ungheria-Germania

16:50 GINNASTICA RITMICA Finale individuale nastro

17:00 VOLLEY Italia-Stati Uniti, Brasile-Australia

17:20 BASKET 3X3 Quarti di finale

17:30 BASKET Cile-Finlandia, Romania-Lettonia, Cechia-Polonia

17:30 BASKET FEMMINILE Cina Taipei-Stati Uniti

17:35 GINNASTICA RITMICA Finale a squadre 3 palle e 2 cerchi

17:45 BASKET 3X3 Quarti di finale

18:00 TENNISTAVOLO FEMMINILE Semifinali a squadre

18:00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre

18:00 PALLANUOTO Germania-Stati Uniti

18:10 BASKET 3X3 IN CARROZZINA Giappone-Germania

18:35 BASKET 3X3 IN CARROZZINA Regno Unito-Brasile

19:00 NUOTO Semifinali e finali

Finale 100 m stile libero femminili

Finale 100 m dorso maschile (Pietro Ubertalli)

Semifinali 100 m dorso femminile

Semifinali 200 m farfalla maschile

Finale 50 m rana femminile (Chiara Della Corte)

Finale 200 m stile libero maschile (Giovanni Caserta)

Semifinali 200 m rana maschile

Finale 800 m stile libero femminile (Noemi Cesarano)

Finale 200 m misti maschile (Simone Spediacci)

Finale staffetta 4×100 m misti mista

19:10 BASKET 3X3 FEMMINILE Quarti di finale

19:30 BADMINTON Quarti di finale

19:35 BASKET 3X3 FEMMINILE Quarti di finale

20:00 BASKET Germania-Cina Taipei, Lituania-Libano, Brasile-Filippine, Stati Uniti-India

20:00 BASKET 3X3 Quarti di finale

20:00 VOLLEY Corea del Sud-Germania, Colombia-Polonia

20:25 BASKET 3X3 Quarti di finale

