A che ora Italia-Slovenia e Brasile-Polonia, semifinali Nations League volley: programma, tv, streaming

Sabato 2 agosto si disputeranno le semifinali della Nations League 2025 di volley maschile: si preannuncia grande spettacolo a Ningbo (Cina), dove andranno in scena due partite da dentro o fuori che determineranno quali saranno le due squadre che si contenderanno il trofeo nella giornata di domenica. Si incomincerà alle ore 09.00 con l’atteso confronto tra Italia e Slovenia, mentre alle ore 13.00 si sfideranno Brasile e Polonia.

La nostra Nazionale ha regolato Cuba per 3-1 nei quarti di finale e punta a raggiungere l’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale per la prima volta nella storia. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi incroceranno i balcanici, che hanno letteralmente fatto saltare il banco battendo la Francia (Campionessa Olimpica e detentrice del trofeo). Dall’altra parte del tabellone, invece, i verdeoro si presentano dopo aver eliminato la Cina e daranno vita a uno scontro diretto imperdibile contro i Campioni d’Europa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali della Nations League 2025 di volley maschile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV e DAZN per gli abbonati, prevista la diretta live testuale su OA Sport per l’incontro dell’Italia. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALI NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 2 agosto

09.00 Semifinale 1: Italia vs Slovenia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

13.00 Semifinale 2: Brasile vs Polonia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA SEMIFINALI NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le partite dell’Italia).