Calendario Mondiali tuffi 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

Dal 24 luglio al 3 agosto, se si considerano anche le grandi altezze, terranno banco i Mondiali di tuffi 2025. Parlando delle gare dai 20 metri (donne) e dai 27 metri (uomini), lo scenario sarà Sentosa (isola a Singapore), dove assisteremo a evoluzioni incredibili e in cui lo spettacolo sarà garantito. Elisa Cosetti, Davide Baraldi e Andrea Barnabà terranno alto il vessillo italico.

Sarà, invece, l’OCBC Aquatic Centre la casa dei tuffi nella loro modalità classica e il Bel Paese avrà in Chiara Pellacani la Stella Polare della squadra. L’atleta romana, che da tempo si allena negli Stati Uniti, vorrà mettersi in evidenza nelle gare da 1m e da 3m, senza dimenticare le prove del sincro. Chiaramente, il livello di concorrenza sarà molto alto.

Una formazione in cui esperienza e gioventù si mixano e si spera che Matteo Santoro riesca a trovare continuità nelle sue prestazioni, avendo un talento come pochi sul trampolino. Il direttore tecnico Oscar Bertone ci conta e spera in qualche colpo di coda anche dagli uomini di esperienza come Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia.

I Mondiali di tuffi a Singapore, in programma dal 24 luglio a 3 agosto, considerando anche le grandi altezze, saranno trasmessi in diretta televisiva dalla Rai (Rai 2 HD e RaiSport HD) e da Sky Sport (palinsesto specifico ancora non disponibile); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie prove della rassegna iridata.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI 2025

Giovedì 24 luglio (orari italiani)

05:00 – 20m donne (round 1-4)

08:00 – 27m uomini (round 1-4)

Venerdì 25 luglio (orari italiani)

05:00 – 20m donne (round 1-4)

08:00 – 27m uomini (round 1-4)

Sabato 26 luglio (orari italiani)

04:00 – trampolino 1m donne (preliminari)

05:00 – 20m donne (round 5)

06:00 – 20m donne (round 6 – finale)

09:30 – 3m e 10m squadra mista (finale)

12:00 – trampolino 1m donne (finale)

Domenica 27 luglio (orari italiani)

04:00 – trampolino 1m uomini (preliminari)

05:00 – 27m uomini (round 5)

06:00 – 27m uomini (round 6 – finale)

09:00 – piattaforma 10m sincro misto (finale)

11:30 – trampolino 1m uomini (finale)

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

04:00 – trampolino 3m sincronizzato uomini (preliminari)

07:30 – piattaforma 10m sincronizzata donne (preliminari)

10:00 – trampolino 3m sincro uomini (finale)

12:00 – piattaforma 10m sincro donne (finale)

Martedì 29 luglio

03:00 – trampolino 3m sincro donne (preliminari)

06:00 – piattaforma 10m sincro uomini (preliminari)

09:30 – trampolino 3m sincro donne (finale)

11:30 – piattaforma 10m sincro uomini (finale)

Mercoledì 30 luglio (orari italiani)

04:00 – piattaforma 10m donne (preliminari)

11:00 – trampolino 3m sincronizzato misto (finale)

Giovedì 31 luglio (orari italiani)

03:00 – trampolino 3m uomini (preliminari)

09:30 – piattaforma 10m donne (semifinali)

12:15 – piattaforma 10m donne (finale)

Venerdì 1° agosto (orari italiani)

03:00 – trampolino 3m donne (preliminari)

08:00 – trampolino 3m uomini (semifinali)

11:30 – trampolino 3m uomini (finale)

Sabato 2 agosto (orari italiani)

03:00 – piattaforma 10m uomini (preliminari)

09:00 – trampolino 3m donne (semifinali)

12:00 – trampolino 3m donne (finale)

Domenica 3 agosto (orari italiani)

04:00 – piattaforma 10m uomini (semifinali)

11:30 – piattaforma 10m uomini (finale)

