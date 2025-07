Calendario Mondiali scherma 2025: orari giornalieri, programma, dove vederli in tv e streaming

Da domani, martedì 22, a mercoledì 30 luglio a Tbilisi, in Georgia, sono in programma i Mondiali senior 2025 di scherma: i dodici titoli iridati saranno distribuiti lungo nove giornate di gare, con una sovrapposizione tra prove individuali ed a squadre.

Sono 26 i convocati dell’Italia: nel fioretto maschile Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, nel fioretto femminile Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini (solo individuale), Alice Volpi (solo squadra), nella sciabola maschile Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre, nella sciabola femminile Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale, nella spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo (solo individuale), Gianpaolo Buzzacchino (solo squadra), nella spada femminile Rossella Fiamingo, Sara Maria Kowalczyk, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio.

I Mondiali senior 2025 di scherma saranno trasmessi in diretta tv nelle giornate con finali da Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita nelle giornate con finali da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale nelle giornate con finali.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA 2025

Martedì 22 luglio (ore 7:00)

Fioretto maschile individuale – Fasi Preliminari

Spada femminile individuale – Fasi Preliminari (Rossella Fiamingo) Mercoledì 23 luglio (ore 7:00 – 17:40) – ore 15.55 diretta Sky Sport Arena, ore 15.55-18.40 diretta Rai Play, dalle 17.05 diretta Rai Sport HD

Fioretto maschile individuale – Tabellone principale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile individuale – Tabellone principale (Sara Maria Kowalczyk, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, ev. Rossella Fiamingo) Giovedì 24 luglio (ore 7:00)

Sciabola maschile individuale – Fasi Preliminari (Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile individuale – Fasi Preliminari Venerdì 25 luglio (ore 7:00 – 18:25) – ore 15.55 diretta Sky Sport Arena, ore 15.30-18.25 diretta Rai Play, dalle 16.00 diretta Rai Sport HD

Sciabola maschile individuale – Tabellone principale (Luca Curatoli, Michele Gallo, ev. Matteo Neri, ev. Pietro Torre)

Fioretto femminile individuale – Tabellone principale (Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini)

Fioretto maschile a squadre – Fasi Preliminari (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Fasi Preliminari (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk) Sabato 26 luglio (ore 6:30 – 18:10) – ore 15.55 diretta Sky Sport Arena, ore 15.55-18.10 diretta Rai Sport HD

Fioretto maschile a squadre – Tabellone principale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Tabellone principale (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Spada maschile individuale – Fasi Preliminari (Matteo Galassi, Valerio Cuomo)

Sciabola femminile individuale – Fasi Preliminari (Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale) Domenica 27 luglio (ore 7:00 – 18:25) – ore 15.55 diretta Sky Sport Arena, ore 15.55-18.25 diretta Rai Play, fino alle 17.45 diretta Rai Sport HD

Spada maschile individuale – Tabellone principale (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, ev. Matteo Galassi, ev. Valerio Cuomo)

Sciabola femminile individuale – Tabellone principale (Michela Battiston, ev. Chiara Mormile, ev. Eloisa Passaro, ev. Mariella Viale)

Sciabola maschile a squadre – Fasi Preliminari (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Fasi Preliminari (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi) Lunedì 28 luglio (ore 7:00 – 17:55) – ore 15.55 diretta Sky Sport Arena, ore 15.55-17.55 diretta Rai Sport HD

Sciabola maschile a squadre – Tabellone principale (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Tabellone principale (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi) Martedì 29 luglio (ore 7:00)

Spada maschile a squadre – Fasi Preliminari (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino)

Sciabola femminile a squadre – Fasi Preliminari (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale) Mercoledì 30 luglio (ore 7:00 – 18:00) – ore 15.55 diretta Sky Sport Arena, ore 15.25-18.00 diretta Rai Sport HD

Spada maschile a squadre – Tabellone principale (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino)

Sciabola femminile a squadre – Tabellone principale (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nelle giornate con finali Rai Sport HD e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: nelle giornate con finali Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: nelle giornate con finali OA Sport.