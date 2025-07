Calendario Mondiali nuoto di fondo 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

Dal 15 al 20 luglio nelle acque libere di Sentosa, un’isola a Singapore, sono previste le gare dei Mondiali di nuoto di fondo. Si prevedono acque piuttosto calde per gli atleti, che dovranno fare un lavoro certosino di adattamento, per non rimanere spiazzati nel corso della competizione.

Una rassegna che prevede, oltre alle 5 e 10 km classiche e alla staffetta mista 4×1500 metri, anche il nuovo format della 3 km Knockout, già disputato nel corso degli Europei di quest’anno. Si tratta di una gara a eliminazione con primo round da 1500 metri, semifinali da 1000 metri, finale da 500 metri. Una novità nel fondo, che per la sua strutturazione può far discutere.

Al di là di tutto, la Nazionale italiana vorrà recitare un ruolo da protagonista. I punti di riferimento della squadra sono Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico nella 10 km a Parigi. Il carpigiano e la toscana saranno impegnati in tutte le gare della manifestazione e quindi dovranno affrontare un carico di non poco conto.

I Mondiali di nuoto di fondo a Singapore, in programma dal 15 al 20 luglio, saranno trasmessi in diretta televisiva dalla Rai (Rai 2 HD e RaiSport HD) e da Sky Sport (palinsesto specifico ancora non disponibile); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie prove della rassegna iridata.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025

Martedì 15 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 10 km femminile

Mercoledì 16 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 10 km maschile

Venerdì 18 luglio (orari italiani)

Ore 01.30 5 km femminile

Ore 04.00 5 km maschile

Sabato 19 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 3 km Knockout sprint femminile

Ore 04.00 3 km Knockout sprint maschile

Domenica 20 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 staffetta 4×1500 mixed

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD e Sky Sport (palinsesto da definire)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport