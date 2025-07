Calendario Mondiali nuoto artistico 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

Dal 18 al 25 luglio i Mondiali di nuoto artistico a Singapore attireranno l’attenzione degli appassionati. Nella World Aquatics Arena lo show della danza in vasca regalerà non poche emozioni e in casa Italia si darà il via a una sorta di nuovo corso.

Terminate le avventure agonistiche di Linda Cerruti e di Giorgio Minisini, la formazione guidata da Patrizia Giallombardo vuol creare qualcosa di nuovo in un progetto quadrienna in ottica Los Angeles 2028. Un gruppo in cui mixare l’esperienza di atlete come Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero alla voglia di emergere di Filippo Pelati.

Sarà interessante valutare le varie routine che vedremo in acqua, anche in rapporto a quanto le altre nazioni proporranno, in una specialità in costante evoluzione. Il cambiamento che c’è stato nel sistema di punteggio e il peso attribuito ai cosiddetti “ibridi” sono tra gli aspetti da tenere maggiormente in considerazione.

I Mondiali di nuoto artistico a Singapore, in programma dal 18 al 25 luglio, saranno trasmessi in diretta televisiva dalla Rai (Rai 2 HD e RaiSport HD) e da Sky Sport (palinsesto specifico ancora non disponibile); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie prove della rassegna iridata.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2025

Venerdì 18 luglio (orari italiani)

04:00 – solo tecnico donne (preliminari)

08:00 – duo tecnico donne (preliminari)

Sabato 19 luglio (orari italiani)

04:00 – squadra libero (preliminari)

08:00 – solo tecnico uomini (finale)

12:30 – solo tecnico donne (finale)

Domenica 20 luglio (orari italiani)

04:00 – solo libero donne (preliminari)

12:30 – squadra libero (finale)

Lunedì 21 luglio (orari italiani)

04:00 – squadra tecnico (preliminari)

08:00 – solo libero uomini (finale)

12:30 – duo tecnico donne (finale)

Martedì 22 luglio (orari italiani)

04:00 – solo libero donne (finale)

12:30 – squadra tecnico (finale)

Mercoledì 23 luglio (orari italiani)

04:00 – duo libero donne (preliminari)

13:30 – duo tecnico misto (finale)

Giovedì 24 luglio (orari italiani)

04:00 – squadra acrobatico (preliminari)

13:30 – duo libero donne (finale)

Venerdì 25 luglio (orari italiani)

04:00 – duo libero misto (finale)

13:30 – squadra acrobatico (finale)

