Calcio femminile, vittoria di misura della Svezia contro la Danimarca negli Europei 2025 a Ginevra

Si è dato il via alle danze alla terza giornata della fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile. Sul rettangolo verde dello Stade de Genève (Svizzera), hanno preso il via gli incontri del Gruppo C. Dalle 18.00 confronto di grande qualità tra la Svezia e la Danimarca, compagini molto dotate dal punto di vista fisico/atletico, ma anche di un’ottima tecnica individuale.

Una partita che si è giocata sul filo dell’equilibrio, nella quale entrambe le formazioni hanno un po’ giocato a scacchi, riuscendo per lo più ad annullare le giocate dall’una e dall’altra parte. Non è un caso che la prima frazione di gioco si sia chiusa su un pari a reti bianche, a dimostrazione di quanto affermato.

Nella ripresa la squadra allenata da Peter Gerhardsson è riuscita a sbloccare il risultato al 55′. Su suggerimento della giocatrice del London City Lionesses, Kosovare Asllani, la centrocampista del Real Madrid, Filippa Angeldal, si è fatta trovare pronta all’appuntamento, andando a bucare la retroguardia danese poca reattiva nella circostanza.

Un gol decisivo ai fini del risultato finale, nonostante i tentativi della squadra di Andree Jeglertz di tornare in parità. 9′ di recupero non hanno cambiato lo spartito e la Svezia ha incamerato i primi preziosissimi 3 punti del percorso continentale. Questa sera, dalle 21.00, andrà in scena il confronto tra Germania e Polonia che definirà il primo turno del raggruppamento.