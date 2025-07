Calcio femminile, Svezia e Germania promosse ai quarti degli Europei

Svezia e Germania si sono qualificate ai quarti di finale degli Europei 2025 di calcio femminile: le scandinave hanno conquistato il primo posto nel gruppo C con 9 punti all’attivo, mentre le tedesche hanno chiuso in seconda posizione con 6 punti davanti a Polonia (3) e Danimarca (0). Le due compagini promosse alla fase a eliminazione diretta attendono di conoscere le rispettive avversarie, che usciranno dal gruppo D con Francia, Inghilterra, Olanda e Galles.

La Svezia ha travolto la Germania con un perentorio 4-1 nello scontro diretto per il primato, ribaltando il vantaggio iniziale siglato da Brand al 7′. Blackstenius al 12′, Holmberg al 25′ e il rigore di Rolfo al 34′ hanno messo alle corde le teutoniche, che tra l’altro si sono ritrovate in dieci giocatrici per l’espulsione di Wamser al 31′. Il punteggio è stato arrotondato da Hurtig all’80mo minuto.

La Polonia ha regolato la Danimarca per 3-2: micidiale uno-due firmato da Padilla e Pajor nei primi venti minuti, Thomsen ha accorciato le distanze al 59′, Wiankowsa ha ristabilito le distanze al 76′ e sette minuti più tardi Bruun ha messo a segno il secondo gol delle danesi, inutile per evitare la terza sconfitta consecutiva nella rassegna continentale in corso di svolgimento in Svizzera.