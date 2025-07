Calcio femminile, Spagna contro Inghilterra: la finale degli Europei più attesa a Basilea

Domenica 27 luglio a Basilea assisteremo all’atto conclusivo degli Europei 2025 di calcio femminile tra Spagna e Inghilterra. La sfida più attesa dell’intera competizione: da una parte le inglesi, campionesse in carica, e dall’altra le detentrici del titolo mondiale e vittoriose nella finale proprio contro le Leonesse nel 2023 a Sydney.

Un confronto tra due moti diversi intendere il gioco. La Roja ha saputo stendere le avversarie attraverso la forza della propria proposta di calcio: possesso di palla insistito e imbucate continue. Non è un caso che la compagine iberica abbia realizzato in questa fase finale della rassegna continentale ben 17 gol, con top scorer Esther González (4 reti) e Alexia Putellas (3 reti) a inventare calcio.

Una compagine che in semifinale ha ritrovato anche un’altra delle sue stelle, ovvero Aitana Bonmatí, autrice della marcatura decisiva per la vittoria in semifinale contro la Germania, passata nel giro di poche settimane dal letto d’ospedale per meningite alla gioia per una realizzazione così importante. Alla bacheca delle spagnole manca un’affermazione europea ed è quella che si vuol conquistare.

La formazione di Sarina Wiegman, però, vorrà mettere in campo le proprie qualità per confermarsi n.1 del Vecchio Continente e prendersi una rivincita dopo quanto accaduto in Australia due anni fa. Certo, le inglesi sono reduci da due partite molto impegnative contro la Svezia e l’Italia, andando molto vicine all’eliminazione in entrambe le circostanze. Wiegman ha saputo pescare decisamente bene dalla propria panchina, potendo contare su una profondità di rosa notevolissima, considerando gli inserimenti di giocatrici come Michelle Agyemang (Arsenal) e Chloe Kelly (Arsenal), capaci coi loro ingressi di cambiare l’inerzia nella sfida contro le azzurre, avanti 1-0 fino a 90″ dalla conclusione.