Calcio femminile, riscatto della Svizzera e Islanda sconfitta nel Gruppo A degli Europei 2025

Il riscatto c’è stato. La Svizzera era in cerca di rivincite nel Gruppo A degli Europei 2025 di calcio femminile. Dopo la sconfitta all’esordio (1-2) contro la Norvegia, le elvetiche sono scese in campo allo Stadio Wankdorf di Berna per conquistare i tre punti contro l’Islanda e rimettersi in corsa per la qualificazione ai quarti di finale.

Missione compiuta per le ragazze allenate dalla svedese Pia Mariane Sundhage, capaci di imporsi 2-0, sbloccando il risultato nell’ultimo quarto di partita, in una prima frazione in cui alle rossocrociate è stata annullato un gol di Svenja Folmli per fallo in attacco al 29′.

Nella ripresa, gli sforzi delle padrone di casa sono stati premiati. L’attaccante dell’Eintracht Francoforte, Geraldine Reuteler, è andata a segno al 76′ su assist del talento del Barcellona, Sydney Schertenleib. Sbloccato il risultato, la formazione svizzera ha messo in cassaforte la partita con la marcatura di Alayah Pilgrim. La giocatrice della Roma ha sfruttato bene l’assist di Leila Wandeler per raddoppiare.

Con questo riscontro, la squadra di Sundhage si è rimessa in linea di galleggiamento, con tre punti all’attivo, alle spalle della Norvegia a punteggio pieno (6) e con gli stessi punti della Finlandia, sconfitta nel derby scandinavo.