Calcio femminile, quanto vale l’Italia? Il lavoro di Soncin cerca riscontri solidi agli Europei

La Nazionale italiana di calcio femminile si appresta a fare il proprio esordio negli Europei 2025 in Svizzera. A Sion, giovedì 3 luglio, le azzurre affronteranno il Belgio nella sfida valida per il Gruppo B e sarà già un match importante per andare a definire gli equilibri del girone, comprendente anche la Spagna (campione del mondo) e il Portogallo. Ma quanto vale questa squadra?

Nei fatti, sotto la gestione di Andrea Soncin (iniziata dal settembre 2023), le nostre portacolori hanno accresciuto le loro consapevolezze, frutto di risultati importanti ottenuti sul rettangolo verde. Il bilancio è di 10 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte con l’attuale CT in panchina.

In questi 23 match, sono stati ben 11 i clean sheet, a dimostrazione di un’evidente solidità difensiva: nella meta delle sfide affrontate, l’Italia non ha subìto gol, con una serie di 7 vittorie lasciando a secco le rivali e 4 pareggi per 0-0. Riscontri che hanno permesso alla Nazionale femminile di confermare in due circostanze la permanenza nella Lega A di Nations League e di qualificarsi da prima a questi Europei, in un raggruppamento di cui facevano parte anche Olanda, Norvegia e Finlandia.

Un biennio nel quale ci sono stati risultati pesanti: il 3-2 in trasferta il 1° dicembre del 2023 nella penultima gara di Nations League contro le spagnole; il 2 dicembre 2024 in amichevole contro la Germania a Bochum (2-1), affermazione che nella storia non c’era mai stata, ricordando le cinquine incassate nelle ultime partite in terra teutonica (5-0 nel 2009 e nel 2011 e 5-2 nel 2018).

A ciò, si devono aggiungere i match pregevoli disputati contro la Danimarca nella Nations League di quest’anno (3-0 in trasferta) e l’ottima prestazione contro la Svezia (0-0) nella medesima competizione in Italia, dove le azzurre avrebbero meritato di vincere per le occasioni create. Partite che hanno forgiato le ragazze di Soncin, desiderose di dimostrare il proprio valore anche in questa rassegna continentale.