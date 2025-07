Calcio femminile: poker dell’Inghilterra sull’Olanda agli Europei 2025. James mattatrice

L’Inghilterra rialza la testa. Dopo la brutta sconfitta rimediata all’esordio contro la Francia, la compagine d’Oltremanica ha vinto per 4-0 la sfida contro l’Olanda, match valido per la seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile per quanto riguarda il raggruppamento D. Partita di grande personalità quelle delle ragazze di coach Sarina Wiegman, messa in ghiaccio già nei primi quarantacinque minuti.

Le detentrici del titolo europeo sbloccano infatti il risultato dopo i primi venti giri di orologio per merito di Russo, abile a raccogliere la sfera sul rilancio del portiere, trovando una James che al limite dell’area controlla e spara un sinistro imparabile che si insacca sotto l’incrocio sul primo palo. Il raddoppio arriva invece poco prima del duplice fischio con Stanway, già pericolosa poco tempo prima e particolarmente brava a recuperare la sfera dopo una respinta corta della retroguardia orange, tirando un destro al volo rasoterra che non lascia scampo a Van Domselaar.