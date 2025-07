Calcio femminile, Norvegia vittoriosa contro la Svizzera a Basilea negli Europei 2025

Terminata la prima giornata degli Europei di calcio femminile 2025. Sono andate in scena le sfide del Gruppo A e, dopo la vittoria della Finlandia contro l’Islanda per 1-0, è arrivata la vittoria della Norvegia contro le padrone di casa della Svizzera a Basilea. Un’affermazione per 2-1 importante per le scandinave, negli equilibri del raggruppamento.

E pensare che per le rossocrociate le cose si erano messe bene nel primo tempo, vista la marcatura dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte, Nadine Riesen, confermatasi molto risolutiva in zona gol. Nella ripresa, però, la maggior fisicità delle norvegesi è stato un fattore. La fuoriclasse del Lione, Ada Hegerberg, è salita in cattedra e si è fatta trovare pronta all’appuntamento, gonfiando la rete al 54′.

Un gol che ha cambiato l’inerzia della partita, in quanto la difesa svizzera è andata completamente in confusione quattro minuti più tardi, vista l’autorete di Julia Stierli (58′), decisiva ai fini del risultato finale. Norvegia che avrebbe potuto imporsi in maniera anche più larga se Hegerberg non avesse fallito al 70′ un tiro dal dischetto.

Alla fine della fiera, il match è terminato sul 2-1 e la compagine allenata da Gemma Grainger può incamerare dei punti importanti nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Ricordiamo che ai quarti di finale approderanno le migliori due squadre di ciascuno dei quattro gironi.